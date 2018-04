Protesta contra les forces armades a Expojove

La plataforma Girona Acull i la coordinadora d'ONG solidàries han protestat aquest migdia contra la presència de l'exèrcit a Expojove. Els manifestants duien una pancarta on es podia llegir "les armes no eduquen, les armes maten" i han cridat "fora l'exèrcit d'Expojove". També han llegit dos cops un manifest on consideren que reclutar joves per a l'exèrcit "no és una sortida laboral com una altra", i han recordat que els exèrcits "provoquen guerres" i "justifiquen la llei del més fort" davant "la llei del més just". El personal civil que estava a l'estand i que tot el matí ha atès amb normalitat els joves que s'hi han acostat ha marxat durant la protestam i dos mossos d'esquadra han custodiat l'estand.