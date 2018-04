Quatre multes pel servei de menjador escolar de Salt

El Consell Comarcal del Gironès ha obert quatre expedients sancionadors a l'empresa que gestiona els menjadors escolars de Salt per no complir amb allò estipulat en el contracte. En concret, els documents esmenten l'incompliment de la ràtio de monitors pactada en el contracte i també per la temperatura en què se serveixen els àpats. Dos dels quatre expedients han acabat ja amb una sanció econòmica cap a l'empresa, Eurest Catalunya, S.L.U. I els altres dos expedients estan en procés de resolució. Tot parteix de les queixes pel funcionament del servei de la comunitat educativa dels centres escolars públics, que han elevat la denúncia a l'Ajuntament i aquest al Consell Comarcal, que és qui té la competència del servei, qui fa l'adjudicació i qui ha de garantir que es compleix tot el que hi ha al contracte.

La primera de les sancions es va posar el juny de l'any passat i va acabar amb una multa de 1.500 euros en detectar-se l'incompliment de la ràtio de monitors establerta en el plec de clàusules. La segona sanció es va signar fa poques setmanes i l'import va ser de 3.300 euros, en considerar-se que la tempuratura a la que se servia el menjar no era l'adient. No obstant això, les queixes als centres escolars no han minvat i l'Ajuntament s'ha reunit amb el consell comarcal perquè continuï reclamant la bona qualitat del servei, segons ha explicat el regidor d'Educació, Fermí Cunill.



«Volem un bon servei»

El president del Consell Comarcal, Jaume Busquets, ha posat èmfasi en el fet que s'han obert quatre expedients sancionadors precisament per exigir a l'empresa que compleixi amb les condicions previstes. En aquest sentit ha recordat que tècnics comarcals han supervisat el servei i han comprovat les deficiències. A banda dels dos expedients ja resolts n'hi ha dos d'oberts pels mateixos motius que els anteriors: la manca de monitors i la temperatura dels aliments. Busquets ha deixat clar que «l'objectiu de les sancions és que compleixin el contracte», on es marquen els criteris del servei, i insisteix que vol «que l'empresa faci un bon servei».

L'actual adjudicatari, Eurest Catalunya, S.L.U., va iniciar el servei de menjadors escolars públics de Salt el setembre del 2016 i té el contracte vigent fins al juny d'aquest any. Hi ha l'opció de prorrogar-se per un any més si les dues parts hi estan d'acord. No obstant, el Consell Comarcal ja està avaluant no oferir aquesta continuitat vistes les queixes del servei i les sancions interposades.