Salellas:«17.000 euros per saber que a Domeny hi pot anar un hospital»

La CUP va criticar en el ple de dilluns l'informe en considerar que, a més d'haver anat amb retard i haver seguit un procés «lamentable», no és detallat ni compara els terrenys de Domeny amb les altres ubicacions possibles, com Salt. «Ens hem gastat 17.000 euros només per saber que a Domeny hi pot anar un hospital», va lamentar Lluc Salellas, que va recordar que la majoria de dades ja eren públiques. Eva Palau (CiU) va replicar que l'informe ha permès posar sobre la taula que l'activitat que es fa al Trueta ja cobreix el 97-98% de la demanda, i que conclou que Domeny és favorable en l'aspecte econòmic, social i sanitari.