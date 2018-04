L'exèrcit espanyol tapa el cartell on es veia un arma a l'Expojove

Els responsables de l'estand de l'Exèrcit a l'Expojove de Girona han tapat els dibuixos amb la silueta de soldats armats que hi havia als laterals del mostrador. Un han quedat completament cobert amb dos cartells on s'anuncia una APP de les Forces Armades i la pàgina web de reclutament. L'altre l'han tapat parcialment amb un cartell que cobreix únicament l'arma del soldat, també amb un anunci del web del Ministeri de Defensa.

La directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, assegura que la mesura l'han pres per iniciativa pròpia perquè el Patronat encara no ha pres cap decisió sobre si han incomplert el codi ètic de l'esdeveniment. La mesura s'ha adoptat just abans que una vintena de persones es concentressin davant de l'estand per protestar per la seva presència. El portaveu de la Plataforma Girona Acull, Ramon Puig, ha assegurat que encara que no vagin uniformats no volen que participin al saló perquè creuen que aquesta no és una sortida laboral adequada per als joves.