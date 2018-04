Un cartell amb la silueta d'una arma a l'estand de l'Exèrcit torna la polèmica a Expojove

Un any més, la presència de les Forces Armades espanyoles a la fira Expojove de Girona ha estat envoltada de polèmica. Per una banda, l'Exèrcit va participar-hi ahir amb personal civil que no anava vestit d'uniforme, tal com exigien les mesures cautelars imposades pel jutge, però tot i així durant bona part del matí van exhibir un cartell on es veia la silueta d'un soldat amb una arma. La directora de la Fira, Coralí Cunyat, va fer que els tècnics en prenguessin fotografies i es va dirigir al subdelegat del Govern, Juan Manuel Sánchez-Bustamante, per burofax tot requerint-li que es retirés la imatge i advertint-lo que si no ho feien podria comportar la cloenda de l'estand, així com l'inici d'un expedient d'inhabilitació per concórrer a qualsevol altra fira. Mentre es feien aquestes gestions, tanmateix, els propis responsables de l'estand de les Forces Armades van tapar la imatge amb un altre cartell. D'altra banda, una vintena de persones convocades per Girona Acull i la Coordinadora d'ONGs Solidàries van protestar contra la presència de l'Exèrcit a la Fira.

L'estand de les Forces Armades va atendre durant la major part del matí els estudiants que s'hi acostaven amb normalitat, amb personal civil i sense uniforme militar. A la majoria de pòsters que hi havia penjats a l'estand es veia els soldats fent tasques humanitàries, però hi havia una cartell amb la silueta d'un militar amb una arma, un element bèl·lic prohibit pel codi ètic de la Fira. Per això, Cunyat va explicar que s'havia fet una revisió de les imatges que hi havia a l'estand, s'havien pres fotografies i que es traslladarien al Comitè Executiu i el Patronat de la Fira.

De la mateixa manera, Cunyat també va enviar ahir mateix un burofax a Sánchez-Bustamante per informar-lo que la presència d'aquest cartell contravenia directament les prescripcions del codi ètic. Per això, se li va requerir expressament que es retirés de forma «immediata» la imatge amb el component bèl·lic, amb l'advertiment que si no ho feien se'ls podria tancar l'estand i iniciar el procediment per prohibir-los la participació en noves fires. I malgrat que els responsables de l'estand van decidir fer-ho fins i tot abans de rebre el requeriment, ara quedarà en mans del Patronat i el Comitè Executiu de la Fira decidir si s'ha incomplert el codi ètic i quines poden ser les possibles conseqüències.

D'altra banda, una vintena de persones va participar en la protesta organitzada per Girona Acull i la Coordinadora d'ONGs Solidàries en contra de la presència de l'Exèrcit a la Fira. Els participants van llegir primer un manifest a les portes del Palau Firal i tot seguit van entrar a la fira per anar fins a l'estand dels militars, que el van abandonar temporalment i van deixar-ne la custòdia a dos agents dels Mossos d'Esquadra. A la protesta també hi va assistir el regidor de la CUP Lluc Salellas.

Segons va indicar un dels membres de Girona Acull, Ramon Puig, als membres d'aquests col·lectius no els preocupa si els militars van uniformats o no, sinó que estan en contra «de tot el que representa l'Exèrcit espanyol» i consideren que «l'Exèrcit no és una sortida educativa ni es pot presentar com a tal». «No volem que els joves contemplin l'opció d'anar a aprendre a matar i a morir», va assenyalar, tot subratllant que defensen «la cultura de la pau» i rebutgen qualsevol element bèl·lic perquè «generen desigualtats, emigracions i catàstrofes tant a dins com a fora de l'Estat». Per això, el seu objectiu final és que l'Exèrcit no tingui cabuda en una fira on es plantegen opcions de futur per als joves.

Finalment, la portaveu de Cs a Girona, Míriam Pujola, va lamentar que el govern municipal no celebrés una inauguració de la fira i ho va atribuir a «una rebequeria de l'alcaldessa» després que el jutge permetés la participació de l'Exèrcit al saló. Pujola va considerar que les forces armades són «una sortida professional més» i per això va veure «imprescindible» la particpiació de l'Exèrcit.