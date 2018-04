El Circ de la Cultura i De Pis en Pis reben el Premi Cactus

El Teatre Municipal de Girona ha acollit l'entrega del guardons de la 4a edició dels Premis Cactus, que han distingit en la categoria de millor web el Circ de la Cultura, realitzat per Enric Mas; en la de millor app Twinapp Running, realitzada per a CherryTech i com a millor projecte tecnològic, De Pis en Pis. Lluís Bassat ha rebut el Premi Cactus Honorífic per la seva trajectòria professional al món de la publicitat, la comunicació i el màrqueting.

A les categories de màrqueting i comunicació, els guanyadors han estat Solís Responsable, realitzada per Tiempo BBDO per a Nestlé, com a millor campanya de màrqueting; Testamenta, realitzada per Testamento Online, com a millor innovació de producte; i Heart Beat Mupi, realitzada per Tiempo BBDO per a Nestlé Viladrau, com la millor campanya de comunicació,

L´única categoria en què el guanyador té una dotació econòmica de 3.000 € per donar suport a la causa benèfica associada és la millor campanya de màrqueting social, que va ser per a The Good Virus, realitzada per Contrapunto BBDO pe ra Atelca.

A les categories centrades a les xarxes socials, que combinen tecnologia i comunicació, Clipster BCN es va emportar el premi a l´instagramer de l´any,i Leopolda Olda va ser escollida youtuber de l´any.