L'Exèrcit arracona el mostrador de l'Expojove per tapar els dibuixos on apareix una arma

L'Exèrcit ha girat el mostrador de l'Expojove amb dibuixos d'un soldat armat i l'ha posat en un racó de l'estand per tapar les imatges. Ho ha fet aquest migdia, un cop ha rebut instruccions de Defensa, i després que durant bona part del matí un dels dibuixos tornés a ser totalment visible. La directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, entén que les forces armades han complert amb el requeriment que se'ls va enviar aquest dimecres perquè enretiressin aquestes "imatges bèl·liques", però ja avança que això no treu que el cas s'elevi al Comitè Executiu i al Patronat perquè valorin si s'ha incomplert el codi ètic. D'altra banda, aquest migdia hi ha hagut una manifestació espontània davant l'estand contra la presència de l'Exèrcit al certamen. Una quinzena de joves han clavat enganxines on apareix una silueta llançant una arma en una paperera i han penjat una pancarta on s'hi llegia 'Fora les forces d'ocupació de l'Expojove'.