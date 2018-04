L'informe de l'ajuntament avala Domeny com un «lloc idoni» per construir el nou Trueta

L'Ajuntament de Girona ha presentat un informe aquest dijous que avala la construcció del nou hospital Josep Trueta als terrenys de Domeny. El document, fet per la consultora mèdica Antares, assenyala que l'accessibilitat és "excel·lent", i posa de relleu que permet arribar ràpid amb cotxe, alhora que es troba pròxim al casc urbà. El director de l'informe, Eduard Portella, ha conclòs que es tracta d'un "lloc idoni" per aixecar el nou centre i ha desmentit que una fusió amb el Santa Caterina de Salt (Gironès) comporti més departaments experts. "Això és un tema de competència professional, i no se soluciona fusionant hospitals", ha explicat Portella. Per la seva banda, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha deixat clar que a Domeny "hi ha espai de sobra" per construir el nou centre, i ha recordat que s'ha fet la proposta prioritzant el benestar dels usuaris. Madrenas també ha reconegut que si tira endavant el projecte, la Generalitat haurà d'adquirir un terreny privat d'uns 13.000 metres quadrats.