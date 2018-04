Salt tindrà 1.283 places de zones verdes i blaves

L'Ajuntament de Salt tira ja endavant les noves zones blaves i verdes d'aparcament. En aquests moments, la vila compta amb 416 places de zona blava. Amb la nova planificació, aprovada ja per junta de govern, hi haurà 625 places de zona blava i 658 de zona verda. En total, 1.283 places que passaran a ser de pagament. Segons ha explicat el regidor de Mobilitat, Toni Vidal, les zones blaves han de servir per afavorir la rotació de vehicles, especialment d'aquella gent que ve de fora a comprar o a utilitzar els equipaments de la vila, mentre que amb la verda volen protegir i facilitar l'estacionament dels veïns de Salt. De fet, indica que el tema s'ha tractat tant amb els grups de l'oposició com les associacions de veïns afectades.

Segons ha explicat Vidal, 24 nous aparcaments de zona blava se situaran a la zona del Carrilet, a tocar del passeig d'Olot, on hi ha un sector comercial on es vol aconseguir una major rotació de vehicles. Trenta-dues més aniran al voltant de la Coma-cros, un equipament de referència, i 156 al voltant de l'Espai Gironès, fet que, subratlla Vidal, no tindrà una incidència directa en els veïns de la vila. D'altra banda, les zones al voltant de l'Estació Jove, el passeig Països Catalans a l'alçada del mercat municipal i el carrer Torres i Bages, que actualment compten amb places d'aparcament blaves, passaran a tenir-les verdes. L'Ajuntament, a més, també crearà 658 noves places de zona verda, que se situaran sobretot a la Massana, la plaça Catalunya, el Veïnat i alguns sectors del Barri Vell i el barri dels Escriptors.

El consistori ja ha tret a licitació els elements necessaris per oferir el servei. Peruna banda, liciten la gestió del transport, la instal·lació, configuració, posada en marxa i manteniment de 25 nous parquímetres. El contracte, que es licita per 209.500 euros (sense IVA), tindrà una durada de quatre anys. D'altra banda, també liciten el servei d'inspecció, control, recaptació, transport i custòdia de fons de les noves zones. En aquest cas, es farà un contracte de serveis amb clàusules socials. El valor del contracte és de 476.000 euros.

El PSC, però, ha presentat una moció al proper ple on demanen que s'aturi l'aplicació dels nous aparcaments de pagament fins que no s'informi la Taula de Mobilitat, tal com s'havia compromès el govern.