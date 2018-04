Salut preveu començar a redactar l'avantprojecte constructiu del nou Trueta abans del 2020

El Departament de Salut preveu començar a elaborar l'avantprojecte constructiu del nou hospital Trueta abans del 2020. Segons els terminis que tenen sobre la taula, al llarg d'aquest any presentaran el Pla funcional de necessitats de l'hospital com a centre de referència de la regió sanitària de Girona. Aquest és el document que defineix les necessitats futures i, alhora, les coordina amb els recursos ja existents. El 2019 serà quan es fixarà la planificació de les actuacions necessàries i, tant bon punt aquests dos documents estiguin aprovats, posaran posar fil a l'agulla al projecte del nou hospital.

Salut afirma que "respecta" l'informe encarregat per l'Ajuntament de Girona però li recorda que qui decidirà on es construirà el nou hospital serà la mateixa Generalitat, que és qui té la responsabilitat de definir "la ubicació més idònia" i que es farà avaluant quina és la millor opció per donar resposta als pacients de tota la regió sanitària, que té una població de 730.000 persones. També es farà, destaquen, buscant "el màxim consens" amb tots els agents del territori.

Salut admet que la decisió sobre la ubicació del nou hospital és una tasca "difícil, controvertida i molt desitjada per a la població" però afegeixen que es tracta d'un equipament que ha donar servei durant molts anys. Per això, argumenten, la decisió s'ha de prendre "amb responsabilitat i criteri per part de tots els agents implicats".

En relació als terminis, el CatSalut de Girona està ultimant el Pla Estratègic Sanitari de Girona (PeS), un document que s'ha elaborat a partir de la diagnosi de tota la regió sanitària i amb la voluntat d'identificar quines han de ser les accions prioritàries, planificar l'ordenació territorial i definir quines actuacions cal desplegar. Aquest treball ha de servir al Departament i al CatSalut per "ordenar i coordinar" les actuacions i recursos del territori.

Per elaborar aquest pla, han comptat amb la participació de més d'una setantena de representants del món sanitari, del món local i de la ciutadania en general i es convertirà en el "full de ruta" per orientar les actuacions en els pròxims 4 anys. A partir d'aquest document, que recull 180 accions a fer, hauran d'elaborar un pla específic per a cadascuna d'elles.



Començar l'avantprojecte, el 2020

Un dels punts que recull aquest document és la construcció d'un nou equipament per donar resposta a les necessitats del territori. En aquest sentit, al llarg d'aquest any preveuen presentar el Pla funcional de necessitats de l'hospital Trueta, com a hospital de referència de la regió sanitària, i les coordinarà amb els recursos ja existents. El següent pas, ja al 2019, serà dur a terme la planificació de recursos d'atenció especialitzada a l'àrea interurbana de Girona.

Un cop aquests dos documents estiguin aprovats, abans del 2020, començaran a elaborar l'avantprojecte constructiu del nou hospital Trueta. Salut reconeix que el futur centre no serà una realitat a curt termini. Per aquest motiu, destaquen que el Departament ha volgut "donar impuls" a les inversions al Trueta actual perquè "en els darrers anys s'havien vist alentides".

Així, recorden que en els últims anys s'han fet un seguit d'obres que ja són realitat avui en dia: la primera fase de la nova Unitat de Neonatologia i Unitat de Cures Intensives Pediàtriques, la nova Unitat d'Arrítmies i la Unitat d'Imatge Cardíaca, el nou Banc de Sang i de Teixits, el nou servei d'Anatomia Patològica, la renovació del Servei de Farmàcia, i el trasllat o la construcció del nou Laboratori Clínic Territorial, entre d'altres.

Aquest darrer ha permès dur a terme la renovació i ampliació del Servei d'Urgències del Trueta, obra que ben aviat veurà acabada la primera fase. I destacar, sobretot, el projecte d'ampliació del Bloc quirúrgic i hospital de dia oncològic. Aquesta serà, remarquen, l'obra més necessària i més important que es farà a curt termini, i que permetrà ampliar en cinc quiròfans més l'àrea quirúrgica, a més d'ampliar notablement l'hospital de dia oncològic. Aquest projecte està en fase de redacció, així com la segona fase de la UCI pediàtrica i Neonatologia.