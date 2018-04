El Trueta a Salt: més pacients, però no millor finançament

L'Ajuntament de Girona va presentar ahir públicament l'informe que ha encarregat a la consultora Antares per argumentar que el nou hospital Josep Trueta pugui anar a Domeny. El document, que ja va avançar Diari de Girona, conclou que els terrenys proposats pel consistori són perfectament viables per acollir no només el futur equipament sinó també altres institucions que hi puguin estar relacionades, com per exemple el futur Campus de Salut. A més, també posa en dubte que la unió dels hospitals Trueta i Santa Caterina a Salt suposessin un millor finançament, malgrat que augmentarien la massa crítica de pacients i d'hospitalitzacions.

L'objectiu de l'informe era posar de manifest les qualitats de Domeny sense comparar-ho amb els terrenys situats al costat del Santa Caterina de Salt -que són l'altra opció per acollir l'equipament-, però tot i això el document rebat algun dels arguments que donen els defensors d'aquesta segona opció.

Segons les dades de l'informe, extretes de CatSalut i corresponents a 2016, el Trueta és el 17è hospital de Catalunya en volum d'activitat, amb 19.738 admissions anuals. Si el futur hospital s'aixequés al costat del Santa Caterina -que ocupa el 32è lloc amb 10.451 hospitalitzacions-, podrien situar-se conjuntament en novena posició, arribant a les 30.189 admissions anuals. Això permetria augmentar l'activitat general, però això no comportaria un augment de les intervencions de més complexitat. Segons va indicar el responsable de l'informe, Eduard Portella, el reconeixement com a centre de referència no depèn de l'envergadura del centre sinó de l'expertesa que es pugui demostrar en un àmbit.

A més, l'informe indica que això tampoc hauria de suposar un augment del finançament, que en el cas del Trueta ja és actualment molt bo. Segons assenyala, malgrat ocupar el 17è lloc en nombre d'hospitalitzacions, el Trueta és el sisè de Catalunya amb un millor finançament per cada hospitalització, ja que rep 5.575,48 euros per alta. Així doncs, Portella veu difícil superar aquesta ràtio.

D'altra banda, l'informe també conclou que la superfície de Domeny és més que suficient per al nou hospital. Els terrenys que ofereix el consistori són de 100.000 metres quadrats, un terç dels quals serien per a l'edificació, un altre terç a zones verdes i el terç restant per a les circulacions. Si es fes un edifici de tres o quatre plantes més soterrani, podria haver-hi una superfície d'edificació disponible de 150.000 metres quadrats, dels quals 60.000 serien per al nou hospital i els 90.000 restants quedarien disponibles per a altres institucions i equipaments relacionat, com ara elements d'assistència sanitària, de recerca, innovació, serveis, formació i espais destinats als pacients i famílies. A més, fins i tot es podria arribar a reduir el nombre de llits.

Finalment, l'informe també posa de relleu la idoneïtat de la situació dels terrenys de Domeny, que estan situats molt a prop de la sortida oest de l'AP-7 però que alhora estan dins del nucli urbà de Girona, fet que en facilita l'accessibilitat per als veïns de la mateixa ciutat però també des de fora.