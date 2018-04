Una vintena de menors i extutelats, detinguts 94 vegades en 3 mesos a Girona

Durant els últims mesos un grup de joves –menors d'edat i extutelats– han fet anar de corcoll a la policia perquè han fet multitud d'estrebades de bosses de mà, de collarets i, sobretot, de telèfons mòbils a la ciutat de Girona.

Han actuat sobretot a la zona del parc Central i les estacions de tren. Una mostra de la seva activitat delictiva són les dades aportades pel cap de la Regió Policial de Girona, el comissari dels Mossos d'Esquadra Josep Milan. Destaca que, durant el primer trimestre de l'any, aquest grup format per una vintena de joves ha acumulat fins a 94 detencions.

Es tracta d'un grup reduït però que ha provocat que tant la policia, l'administració i la judicatura s'hagin posat a col·laborar intensament per tal que, si aquests delinqueixen, ho facin el menys possible i, en cas de fer-ho, per part de la Fiscalia i els jutges es prenguin decisions com, per exemple, en cas d'alguns menors, ingressar-los en centres de règim tancat. O en els majors d'edat, algun ha acabat ingressant a presó a causa de la seva multireincidència.

Els veïns del sector del parc Central el mes passat van denunciar la situació a Diari de Girona i van reclamar mesures. El comissari Josep Milan ressalta que sobre el grup s'està fent una pressió policial molt alta a la zona i això ha provocat, com asseguren alguns veïns, que la seva presència sigui menor.

El responsable policial remarca que és una situació que preocupa. I és que en el darrer any han arribat a Catalunya uns 1.500 menors d'edat no acompanyats, coneguts com a MENA a Catalunya, una xifra que ha duplicat la de l'any anterior. Una part d'ells han escollit Girona i alguns han delinquit.



Tutelats per la Generalitat

La tutela i acolliment d'aquests menors està a càrrec de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) i Milan assegura que el «model funciona d'una forma important i amb resultats eficients tot i que amb aquesta arribada massiva ens expliquen que s'han vist una mica desbordats».

El grup que delinqueix a Girona està format per una vintena de joves, n'hi ha uns quants que són MENA però també hi ha els extutelats. Aquests últims es poden acollir a «una sèrie de plans que els ofereix l'administració i són joves que no deixarien d'estar del tot acompanyats i poden comptar amb ajudes per adaptar-se i integrar-se; n'hi ha que s'acullen al pla i altres, no», diu el comissari. I finalment, diu Milan, hi ha un tercer grup que «són els menors que estan arrelats i tenen família però que els atrau, doncs pel que sigui, anar amb altres adolescents de la seva nacionalitat i alguns acaben delinquint».



A tocar de la majoria d'edat

Aquest seria el retrat general del grup que, segons ha pogut constatar la policia després de fer-ne el seguiment i estudi, té una gran mobilitat. De la vintena, n'hi ha dos que tenen de 13 a 14 anys i tres de 15 anys. El gruix, però, està en vuit menors que tenen 17 anys i vuit adults ja de 18 i 19 anys. Per tant, el percentatge més important es dona a partir dels 17 anys i aquest fet, diu el comissari, «és un altre tema de preocupació ja que són joves que estan a punt de sortir de ser tutelats.»

Els joves s'agrupen en llocs on hi ha wifi i que, com va explicar aquest diari, utilitzen les xarxes públiques per reunir-se, comunicar-se entre ells i també per organitzar la seva activitat delictiva.

Per poder atacar la problemàtica s'ha incrementat la pressió, identificacions, entre altres. El que s'ha fet en col·laboració amb la Policia Muncipal de Girona «és prioritzar els casos més greus que coneixem i per això treballem de forma coordinada amb Fiscalia de Menors, la DGAIA i la jutge de menors» per així, diu el comissari, «fer actuacions conjuntes».

Aquest grup s'ha detectat que té una gran mobilitat perquè la policia ha pogut comprovar que utilitzen molt el transport públic i a vegades, ressalta Josep Milan, «apareixen a Barcelona, en altres punts de Catalunya i, fins i tot, fora». La DGAIA fa seguiment dels menors i això també ha permès veure-ho.

Interconnectats

El que també té clar la policia és que «estan molt interconnectats a través de les xarxes, ja que tots gairebé porten mòbil i, fins i tot, parlen entre ells per dir on estan millor», diu Milan. El motiu que hagin escollit Girona, destaca el comissari, «segurament és perquè estan còmodes, la ciutat és acollidora, potser hi ha més espais amb gent de la seva nacionalitat i també per les facilitats d'arribar-hi en tren». El grup s'ha detectat que, a banda de Girona, també es mou per Salt.

El pla dissenyat entre Mossos i Policia Municipal està donant resultats però assegura que mantindran la pressió policial.