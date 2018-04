Salut començarà a fer l'avantprojecte del futur Trueta abans de 2020

La presentació de l'estudi encarregat per l'Ajuntament de Girona per defensar que el nou hospital Josep Trueta s'aixequi en terrenys de Domeny ha generat una allau de reaccions. Una de les més rellevants, sense dubte, la del departament de Salut, que ha anunciat que preveu començar a elaborar l'avantprojecte constructiu del nou equipament abans de 2020. D'altra banda, el cap de cardiologia del Trueta, Ramon Brugada, ha criticat durament el contingut de l'informe i ha defensat un cop més que fer el Trueta a Domeny suposaria perdre l'oportunitat de fer un gran parc hospitalari com el que es podria fer al costat del Santa Caterina, que es perdrien especialistes, competitivitat i inversions en recerca i que hi hauria més llistes d'espera i els gironins s'haurien de desplaçar més a Barcelona. Mentrestant, l'alcalde de Salt, Jordi Viñas, sense voler entrar en polèmiques ha assenyalat que l'únic informe que ha de ser vinculant és el de la Generalitat, no el d'una empresa privada, i ha demanat un cop més que el criteri per decidir la ubicació sigui tècnic i no polític. Finalment, la CUP ha lamentat que s'hagin gastat 17.000 euros per un estudi que només defensa una opció -Domeny- i no la compara amb l'altra possibilitat, que és Salt, i lamenta algunes de les conclusions de l'informe, com per exemple el fet que proposi una reducció del nombre de llits.

El departament de Salut preveu començar a elaborar l'avantprojecte constructiu del nou hospital Trueta abans del 2020. Segons els terminis que tenen sobre la taula, al llarg d'aquest any presentaran el Pla funcional de necessitats de l'hospital com a centre de referència de la regió sanitària de Girona. Aquest és el document que defineix les necessitats futures i, alhora, les coordina amb els recursos ja existents. El 2019 serà quan es fixarà la planificació de les actuacions necessàries i, tant bon punt aquests dos documents estiguin aprovats, posaran posar fil a l'agulla al projecte del nou hospital. Salut subratlla que la decisió sobre la ubicació és una tasca «difícil, controvertida i molt desitjada per la població» i que es decidirà buscant el lloc «més idoni» i el «màxim consens» amb els agents implicats. Salut afirma que «respecta» l'informe encarregat per l'Ajuntament gironí, però li recorda que qui decidirà on es construirà el nou hospital serà la mateixa Generalitat. Una decisió que, diuen, es farà buscant «el màxim consens» amb tots els agents del territori.

Salut admet que la decisió sobre la ubicació del nou hospital és una tasca «difícil, controvertida i molt desitjada per a la població», però afegeixen que es tracta d'un equipament que ha donar servei durant molts anys. Per això, argumenten, la decisió s'ha de prendre «amb responsabilitat i criteri per part de tots els agents implicats».

En relació als terminis, el CatSalut de Girona està ultimant el Pla Estratègic Sanitari de Girona (PeS), un document que s'ha elaborat a partir de la diagnosi de tota la regió sanitària i amb la voluntat d'identificar quines han de ser les accions prioritàries, planificar l'ordenació territorial i definir quines actuacions cal desplegar. Aquest treball ha de servir al Departament i al CatSalut per «ordenar i coordinar» les actuacions i recursos del territori.

Un dels punts que recull aquest document és la construcció d'un nou equipament per donar resposta a les necessitats del territori. En aquest sentit, al llarg d'aquest any preveuen presentar el Pla funcional de necessitats de l'hospital Trueta, com a hospital de referència de la regió sanitària, i les coordinarà amb els recursos ja existents. El següent pas, ja al 2019, serà dur a terme la planificació de recursos d'atenció especialitzada a l'àrea interurbana de Girona.

Un cop aquests dos documents estiguin aprovats, abans del 2020, començaran a elaborar l'avantprojecte constructiu del nou hospital Trueta. Salut reconeix que el futur centre no serà una realitat a curt termini. Per aquest motiu, destaquen que el Departament ha volgut «donar impuls» a les inversions al Trueta actual perquè «en els darrers anys s'havien vist alentides».

L'Ajuntament de Girona va presentar públicament dijous l'estudi. A la trobada no hi va assistir cap representant del Col·legi de Metges ni caps de servei ni membres del col·lectiu mèdic, malgrat que havien estat convidats. Per això, la regidora de Salut, Eva Palau, ha explicat que estan disposats a fer una nova reunió - «sempre que hi hagi receptivitat i ganes de diàleg»- amb el col·lectiu mèdic. El president del Col·legi de Metges, Josep Vilaplana, que ha defensat diverses vegades la necessitat de fer el nou Trueta al costat del Santa Caterina, a Salt, va explicar ahir que no havia pogut assistir a la presentació de l'informe per motius d'agenda i va declinar valorar-ne el contingut perquè no se l'ha pogut llegir amb profunditat. Tot i això, va assenyalar que si l'informe hagués comparat les dues ubicacions -Domeny i Salt- hauria contribuït més a un debat que encara es troba a les beceroles.



Crítiques a Brugada

Per la seva banda, el cap de servei de Cardiologia del Trueta, Ramon Brugada, que tampoc va assistir a la presentació, va tornar a fer ahir un seguit de tuits defensant l'opció de Salt i criticant part del contingut de l'informe. Brugada va considerar que fer el nou hospital a Domeny frenaria l'opció de fer un gran parc hospitalari i que el futur hospital no tindria capacitat per créixer com a equipament de referència.

De la mateixa manera, va considerar que aixecar l'edifici als terrenys proposats per l'Ajuntament de Girona suposaria tenir un equipament més petit, aïllat i pes perdria l'oportunitat de tenir un gran parc hospitalari, de manera que es perdria talent, especialistes, competitivitat i inversions; a banda que hi hauria menys infraestructura i personal, s'haurien d'externalitzar proves a la privada, augmentaria la inversió als hospitals de l'àrea metropolitana per absorbir els pacients que vindrien de Girona, augmentarien les llistes d'espera i baixaria la qualitat assistencial. «I si potser els interessa reduir la inversió a la sanitat pública?», es pregunta.

En la línia que ha vingut defensant fins ara, l'alcalde de Salt, Jordi Viñas, va subratllar que no es tracta només d'aixecar un nou edifici, sinó que cal un equipament de referència de màxim nivell per a tota la demarcació, no només per a la ciutat de Girona. Per això, va indicar que els terrenys que ofereix Salt «són una opció» per fer realitat aquest projecte i va demanar un cop més que la decisió es prengui en base a un criteri tècnic i amb el consens del territori.

Finalment, la CUP ha qüestionen la utilitat de l'estudi, al considerar que és una despesa innecessària i que no compara les opcions de Domeny i Salt.