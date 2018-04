Els jubilats gironins desafien la pluja per reclamar unes pensions dignes

Els jubilats gironins han tornat a sortir al carrer avui a Girona per reclamar unes pensions dignes i protestar contra la precarietat de les prestacions. Ho han fet desafiant la pluja i el mal temps en una concentració celebrada a la plaça Independència.

La mobilització estava convocada pels sindicats CCOO i UGT a les principals capitals de Catalunya i a Girona ha comptat amb la participació de prop d'un centenar de manifestants. Demà seran els pensionistes d'arreu de l'Estat els que sortiran al carrer contra la "miserable" pujada de les pensions proposada pel Govern del PP.

El secretari de CCOO a les comarques gironines, Bartomeu Compte ha recordat que el 70% de pensionistes rep una prestació inferior al salari mínim interprofessional.

En aquest sentit va anunciar una campanya en els propers mesos per seguir reclamant unes pensions dignes.

Per la seva banda, el secretari general d'UGT a la demarcació de Girona, Xavier Casas ha assegurat que el problema de les pensions és fruit d'un "sistema podrit" marcat per la precarietat laboral, i que cal tractar el problema de soca-rel: "si els sous són una merda, les pensions són una merda".