Creix un 77% el mal ús de les targetes per a persones amb mobilitat reduïda

Els fraus en la utilització de targetes d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda han augmentat un 77% en un any. L'Ajuntament de Girona i la policia municipal fan campanyes periòdicament per tal d'assegurar que les targetes i les places reservades per a aquestes persones tenen l'ús per al qual s'han creat. L'any 2017, es van posar 78 denúncies, quan l'any anterior havien estat 44. El 2015, la xifra tampoc va arribar al nombre d'aquest 2017 i es va quedar en 60 sancions.

El vicealcalde i tinent d'alcaldia de Seguretat, Eduard Berloso, ha apuntat que, precisament, fa unes setmanes es va iniciar una nova campanya perquè han detectat que hi ha gent que «abusa» d'aquestes targetes.

Molts cops, la policia obre una investigació per determinar si se'n fa mal ús. Per exemple, si es detecta que a l'interior del vehicle amb la targeta no hi viatja cap persona amb mobilitat reduïda. Hi ha qui té un familiar que realment necessita la targeta, quan viatge en el cotxe, però el denunciat la fa servir en el dia a dia per aparcar més fàcilment, ja que pot estacionar no només en places reservades específicament per aquest motiu, sinó també gratuïtament a les zones blaves i a les zones de càrrega i descàrrega. Ara a Girona hi ha 347 places per a l'aparcament de les persones que disposen d'aquesta targeta especial.

La xifra ha augmentat després que durant aquest darrer any se senyalitzessin 23 places noves. Segons el darrer cens de dades de l'Ajuntament, hi ha 1.678 targetes actives de veïns de la ciutat. A més a més, molts cops, segons Eduard Berloso, es troben amb fotocòpies d'una targeta. En aquests casos, s'investiga per què es fa. «Molts cops hi ha excuses i acabem veient que en fan un mal ús», sentencia.

Una de les entitats que ha reivindicat en més d'una ocasió que es faci un control dels qui ocupen aquestes places d'aparcament és Mifas. L'actual president, Albert Carbonell, creu que les campanyes de control són «molt positives». Carbonell veu bé que hi hagi molta gent amb aquestes targetes perquè això vol dir que «la gent es mou i no es queda a casa». No obstant, recorda que les targetes s'han de fer servir quan realment és necessari.

Per al president de Mifas, hi ha diversos factors que agreugen el problema amb l'ús d'aquestes targetes. Per una banda, que les targetes tenen validesa durant molts anys. Com que en donen a gent gran, quan aquests moren o estan ingressats en un centre, «els seus familiars en fan un mal ús».

Pel que fa a les targetes on el conductor no és la persona amb mobilitat reduïda, considera que «també en fan un molt mal ús els familiars». En canvi, pel que fa a fotocòpies, apunta que n'hi ha poques perquè «hi ha un logotip que es nota molt si no és original».



Problemes en espais privats

Finalment, Carbonell recorda que en molts aparcaments privats, per exemple de centres comercials, el control d'aquestes places és pràcticament nul. Admet, però, que aquí l'ajuntament no hi pot fer res i que depèn de la seguretat privada.