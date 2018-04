L'Expojove fa rècord de visitants l'any marcat per la polèmica amb l'Exèrcit

L'Expojove va tancar les portes ahir amb rècord de visitants. Al llarg dels quatre dies de la mostra, que ofereix orientació als joves de Secundària, hi han passat més de 9.000 persones, entre alumnes, professors i pares. La d'aquest 2018 ha estat una edició marcada per la polèmica amb l'Exèrcit, que va haver de posar el seu estand sense personal vestit amb uniforme perquè així ho va dictaminar un jutge. També va haver d'amagar un mostrador on es podia veure un soldat armat, després que la mateixa organització amenacés de tancar-li l'estand.

Polèmica al marge, la directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, es va mostrar «satisfeta» per les bones xifres registrades enguany. «Estem molt contents de comprovar que ens consolidem com a saló de referència en l'àmbit de la formació i educació», va reblar Cunyat. Per la 13ena edició del saló educatiu hi han passat 9.012 persones, una xifra que suposa un «gran èxit» per a la Fira. Cunyat va explicar que des de la direcció han comprovat que cada cop hi ha més centres que tenen la mostra gironina com «un saló preferent». També ha contribuït a l'augment de visitants el fet que hagi estat obert fins aquest dissabte al matí. Una ampliació que té com a objectiu, tal com va explicar Cunyat, que els pares puguin acompanyar els seus fills i conèixer de primera mà l'oferta formativa.