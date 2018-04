Més de 1.400 gironins demanen ajuda al defensor de la ciutadania per pagar el lloguer i els rebuts

Més de 1.400 gironins han demanat ajuda al defensor de la ciutadania perquè no poden pagar l'habitatge o fer front als rebuts de llum, aigua i gas. Aquesta xifra representa fins al 60% de les consultes que el defensor, Ramon Llorente, ha rebut al llarg del 2017 i, com ell mateix admet, posa de relleu que la crisi continua fent estralls. «Són persones que pateixen problemes econòmics, bé sigui perquè estan malaltes o a l'atur, i d'altres que tot i treballar, no poden pagar-ho», concreta Ramon Llorente.

El defensor explica que, sobretot, allò que s'ha incrementat «i molt» són les problemàtiques relacionades amb els lloguers. «Han baixat aquelles referides a hipoteques, però per contra, cada cop rebo més casos de gent que no pot afrontar la quota del lloguer; i això, de retruc, genera problemes per pagar també els subministraments de llum, gas i aigua», explica el defensor.

Cada vegada que li arriba un cas, Llorente intenta fer de mitjancer o «buscar alternatives», tot i que lamenta que, a l'hora de trobar solucions, a Girona ciutat hi ha una manca evident de pisos socials. Això sí, vol posar de relleu que, en el cas dels talls d'aigua, tots els problemes d'impagament s'han pogut resoldre «al 100%» gràcies a la comprensió de la companyia.

Més flexibilitat

El defensor de la ciutadania aplaudeix que, en el darrer ple, l'Ajuntament aprovés una moció per multar aquelles companyies subministradores que tallin la llum, el gas o l'aigua a persones sense recursos. Però també demana que el consistori tingui més «flexibilitat» amb aquells qui hi tinguin deutes i pateixen dificultats econòmiques.

Per això, durant el 2017 ha fet dues recomanacions d'ofici. A la primera, demana que aquelles famílies vulnerables que han arribat a un acord amb l'Ajuntament per fraccionar el deute, puguin rebre altres ajudes municipals (com bonificacions o descomptes). «Ara, com que consta que tenen un deute, això no se'ls permet», precisa Ramon Llorente.

A més, en una altra recomanació d'ofici, el defensor reclama que s'ampliï l'ordenança que permet pagar multes fent treballs en benefici a la comunitat. «Entre d'altres, he demanat que es revisi la normativa perquè això també es permeti a aquelles persones que no estan empadronades a Girona, sobretot les que tenen una situació econòmica deplorable», explica Ramon Llorente.