Comença la transformació del camp Fèlix Farró de la Devesa

L'Ajuntament de Girona ha començat avui els treballs per transformar una part de la Devesa. El primer que es farà és convertir l'antic estadi Fèlix Farró, del qual ja s'han retirat les porteries, en una zona verda amb gespa i on la gent pugui fer-hi pínic i gaudir a l'aire lliure. El pressupost per a aquesta adequació és de 39.000 euros. A més, molt a prop de l'antic camp s'hi ubicarà una zona per a entrenament amnb diferents elements per fer exercici.

Una altra zona que es transformarà és la situada al voltant del Camp de Mart. Amb el trasllat de l'Agility a Mas Xirgu, aquell espai es convertirà també en una zona oberta i verda. A més, es demoliran les dutxes de l'antic camp de tennis i un transformador que està sense ús. A canvi, s'hi plantarà herba i en un lateral s'hi ubicarà un parc de salut molt reivindicat per l'associació de veïns de la Devesa. També serà en aquesta zona on es podrien ubicar noves porteries en el futur.

El regidor de Paisatge i Hàbitat Urbà, Narcís Sastre, ha assegurat que aquesta serà la transformació més important que veurà a la Devesa en els últims quinze o vint anys. L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha explicat que el fet que s'hagi aturat el Pla de la Devesa ha permès tirar endavant aquestes actuacions sense més demora.