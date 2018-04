Maria Mercè Roca no es presentarà a les municipals de 2019

L'actual portaveu d'ERC-MES a l'Ajuntament de Girona, Maria Mercè Roca, ha anunciat que no es presentarà a les eleccions municipals de 2019. Roca assegura que la decisió es deu al fet que no s'ha aconseguit crear "el clima de treball fluid i de confiança mútua" necessari entre l'executiva local i el grup municipal, i creu que el seu paper com a candidata a l'alcaldia no es podria desenvolupar "amb les garanties necessàries per treballar còmodament i plegats amb vista a aconseguir un molt bon resultat el maig de 2019".

Maria Mercè Roca afirma que ha anunciat aquesta decisió amb més d'un any d'antelació per tal que la secció local republicana tingui temps per buscar un nou cap de llista i de preparar els propers comicis. A més, assegura que, tot i no tornar-se a presentar, el seu compromís amb el projecte d'ERC, amb la ciutat i el país "resta intacte", i que la decisió respon a dinàmiques exclusivament locals.

Per la seva banda, ERC ha emès un comunicat agraint a Roca el seu compromís amb ERC, Girona i el país. El president de la Federació Regional de Girona, David Mascort, ha destacat la feina realitzada per Roca i el seu equip durant aquest mandat a l'Ajuntament.