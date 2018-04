La nova àrea verda de la Devesa arrenca amb la meitat de places buides

La nova àrea verda d'aparcament a tocar del parc la de Devesa va començar amb una ocupació d'aproximadament el 50%. Es tracta d'un espai on, fins ara, trobar una plaça lliure era molt complicat i ahir, amb el nou sistema de pagament per aparcar, prop d'un 50% d'estacionaments estaven disponibles. En total són 271 places, repartides entre les 210 del carrer riu Güell (davant l'antiga Sala de Ball), 41 a Bonastruc de porta (sota les vies) i 20 al carrer Cerverí. Segons la matrícula, per als veïns de fora de Girona, el cost és el mateix que una zona blava (1,05 euros cada hora). Per als gironins és quasi a meitat de preu (0,55 euros l'hora) i per als residents a la Devesa i Bonastruc- Figuerola, un preu molt reduït (0,25 euros al dia o una quota trimestral de 19,50 euros).

A primera hora del matí, estava pràcticament tot buit i es va anar omplint, paulatinament a mesura que passaven les hores. Sobretot els extrems del carrer riu Güell, el carrer Cerverí i a Bonastruc de Porta. Es podien veure conductors descol·locats i controladors informant del nou sistema de pagament. També alguns cotxes que en adornar-se que l'espai havia passat a ser de pagament, acabaven marxant. La intenció de l'Ajuntament és que els controladors tinguin especial comprensió amb els conductors i informin del canvi de tipus d'estacionament. També expliquen que els dimarts i els dissabtes tindran una hora gratuïta per estacionar per, d'aquesta manera, facilitar les compres al mercat bisetmanal de la Devesa.



Dues hores gratuïtes, al maig

De fet, la posada en funcionament d'aquest aparcament de pagament ha de servir per retirar els cotxes del Camp de Mart, a l'interior del parc. Això serà a principis de maig. Avui està previst informar-ne els qui aparquen en aquest punt. A més, a partir del maig, si el ple ho aprova, en lloc d'una hora gratuïta, seran dues. El regidor de Mobilitat, Via Pública i Urbanisme, Joan Alcalà, va explicar ahir que estan acabant de comprovar el sistema de pagament d'aquests dies, perquè amb targeta ja admet la primera hora gratuïta, però en efectiu hi havia alguns problemes informàtics que s'espera que avui mateix quedin resolts.