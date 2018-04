La penjada del Tarlà inicia aquest dissabte les Festes de Primavera de Girona

La tradicional penjada del Tarlà al carrer de l'Argenteria donarà el tret de sortida un any més a les Festes de Primavera de la ciutat, que es faran del 21 al 23 d'abril. Enguany, com a novetat, la cloenda de la celebració es farà el dilluns, diada de Sant Jordi, amb un castell de focs a càrrec de la Pirotècnia Hermanos Ferrández.

Tal com ha explicat la regidora de Dinamització del Territori, Eva Palau, aquest castell de focs substituirà aquest any el que es va haver de suspendre durant les Fires de Sant Narcís 2017. "Les Festes de Primavera són una proposta pensada per a tota la ciutadania, però sobretot són una crida a gaudir en família de les activitats que s'han programat", ha subratllat la regidora.



La Fal·lera seran els pregoners

La penjada del Tarlà es farà aquest dissabte, dia 21 d'abril, al migdia i estarà precedit d'una cercavila amb els gegants i els capgrossos de Girona a càrrec de la Fal·lera Gironina, que sortirà per primer cop de la plaça de l'U d'Octubre del 2017, que s'inaugurarà dissabte mateix. L'entitat Fal·lera Gironina serà l'encarregada de pronunciar enguany el pregó de les Festes de Primavera.

Una de les principals novetats de les Festes de Primavera d'aquest any és la presentació del Petit Drac Major de Girona, que l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, en nom de l'Ajuntament de Girona, lliurarà oficialment a la colla Trons de l'Onyar –la colla petita dels Diables de l'Onyar-. L'acte es farà el dissabte, a les 18 h, a la plaça del Vi.

El diumenge 22 d'abril la protagonista serà la IV Trobada de Mulasses de la ciutat. Aquest 2018 la Mula Baba tindrà com a convidades la Mula i la Somera de Falset, amb les quals farà una cercavila i una ballada conjunta que sortirà a les 11 h de la Rambla i arribarà a les 12.30 h a la plaça dels Jurats.