Caula o Ayats podrien substituir Roca com a cap de llista d'ERC a Girona

Maria Mercè Roca no repetirà com a candidata d'ERC a Girona a les eleccions municipals de 2019. I tampoc ho faran els regidors Pere Albertí i Martí Terés, que han tancat files amb ella. Roca argumenta la seva decisió per una qüestió de «falta de confiança mútua» amb l'executiva local del partit, fet que, explica, ha dificultat la possibilitat de generar «un clima de treball fluid». Malgrat aquest anunci, els quatre regidors d'ERC-MES s'han compromès a finalitzar l'any de mandat que els queda. Per la seva banda, la direcció del partit ha agraït a Roca el seu compromís i la seva dedicació a l'Ajuntament. Ara s'obrirà oficialment el període perquè la nova executiva local -escollida el 12 d'abril i liderada per David Sabaté- iniciï el procés per escollir el nou candidat o candidata republicà. Malgrat que el període de presentació de candidatures encara no s'ha obert, el partit ha estat treballant en els últims mesos amb enquestes per valorar les figures de la diputada al Parlament Anna Caula i el senador Quim Ayats. També s'havien fet enquestes per valorar la pròpia Roca.



Roca va comunicar la seva decisió al partit en l'assemblea local d'ERC celebrada el dia 12 d'abril, en la qual es va escollir Sabaté com a president local. «He pres aquesta decisió perquè, a un any de les eleccions, no hem aconseguit generar el clima de treball fluid i de confiança mútua necessari entre l'executiva local i el grup municipal», assenyala Roca, que va entrar a l'Ajuntament de Girona l'any 2015 després d'haver estat diputada al Parlament i va fer que els republicans passessin de zero a quatre regidors. «És un problema de feelings; a vegades costa generar confiança i, un cop es trenca, ja no hi ha manera de tornar-la a cosir», afegeix Roca, que explica que en aquestes condicions el seu paper com a candidata a l'alcaldia no es desenvoluparia «amb les garanties necessàries per treballar còmodament i plegats amb vista a aconseguir un molt bon resultat del maig de 2019».



La cap de files d'ERC ha decidit anunciar la seva decisió amb un any d'antelació per tal que la secció local del partit tingui temps de buscar un nou candidat o candidata i pugui preparar bé les eleccions. A més, deixa clar que el seu compromís «amb el projecte d'Esquerra, amb la ciutat i amb el país resta intacte», i que la seva decisió respon «a dinàmiques exclusivament locals». La republicana, però, no s'acomiada encara, sinó que garanteix que tant ella com el seu equip seguiran treballant «incansablement» fina a finals de mandat: «El compromís que vam adquirir amb els electors és de quatre anys, de manera que continuarem fent propostes de ciutat, impulsant polítiques socials de progrés i fiscalitzant l'acció de govern», assenyala.



Roca, però, no està sola en la seva decisió, ja que Pere Albertí i Martí Terés també han anunciat que no repetiran a la llista d'ERC si no és al seu costat. Albertí, que forma part de MES, assegura que el seu compromís és amb Roca i lamenta que durant tota la legislatura hi hagi hagut «manca de comunicació» entre el grup municipal i l'executiva local, ja que, indica, sovint no han rebut prou feed-back per part del partit. En aquest sentit, afirma que no tornarà a anar a la candidatura si no és amb Roca -«hem treballat molt a gust i era la millor candidata»-, tot i que no descarta poder continuar si ERC i MES no revaliden la seva coalició, fet que encara no s'ha decidit. Per la seva banda, Terés va escriure a Twitter: «Lamento i comparteixo la decisió de Maria Mercè Roca. Malauradament el projecte d'ERC-MES que hem intentat bastir en l'àmbit municipal no tindrà la nostra continuïtat». Finalment, Miquel Poch, que va entrar fa pocs mesos en substitució de Ricard Calvo, s'ha mostrat a disposició del partit i creu que cal donar temps a la nova executiva perquè treballi.





Ara, el procés que ha de seguir la nova executiva és convocar una assemblea, a partir de la qual s'obriran quinze dies per a la presentació de candidatures. Malgrat que s'hi pot presentar qualsevol persona, el cert és que el partit ja ha estat fent enquestes per veure quin és el grau de coneixement, valoració i possibles resultats que podrien tenir l'actual senador Quim Ayats i la diputada al Parlament Anna Caula. Un cop s'hagin presentat la candidatura o candidatures, s'obrirà un període per donar-les a conèixer a la militància i posteriorment es fixarà el dia de les votacions, tal com s'està fent ja en altres municipis.