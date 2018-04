Madrenas proposarà sancionar l'Exèrcit pel dibuix d'una arma a la fira Expojove

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, proposarà que s'imposi una nova sanció a l'Exèrcit per tornar a exhibir «elements bèl·lics» en l'Expojove d'aquest 2018. I més tenint en compte que el jutjat havia permès que les forces armades tinguessin estand al saló, però advertint-los explícitament que mantenia el veto a l'uniforme militar, ja que contravenia el codi ètic de la Fira. Per a l'alcaldessa, el fet que s'exhibissin dibuixos on apareixia un soldat armat –cosa que xoca frontalment amb les normes del certamen- deixa clar que l'Exèrcit va actuar de manera «poc rigorosa», ja que a més la imatge es va tapar i destapar. «Sabien les tensions que hi havia, i tot i això van tornar a exhibir elements bèl·lics; en aquest sentit, cal que actuem amb contundència i per això proposaré al Patronat de Fira de Girona que es procedeixi a sancionar», ha subratllat Madrenas.

L'Ajuntament de Girona no vol deixar passar que l'Exèrcit exhibís dibuixos on es veia un soldat armat durant el saló de formació Expojove. Tot i que les forces armades van enviar personal civil a l'estand, a banda i banda del mostrador hi havia visibles les dues imatges de la polèmica. Dimecres, el dia que el certamen va obrir portes, l'Exèrcit n'havia coberta una parcialment amb un cartell on s'anunciava una APP de les forces armades. Però aquell matí, veient el rebombori que van generar els dibuixos, es va optar per tapar amb folis les parts del dibuix on s'hi identificava clarament una arma.

Aquesta situació va comportar que Fira de Girona enviés un burofax urgent a la Subdelegació de Defensa, on li exigia retirar les imatges perquè contravenien el codi ètic. Si no ho feien, ja alertaven que s'enfrontaven a què els tanquessin l'expositor. Dijous al migdia, el personal civil de l'Exèrcit va optar per girar el mostrador i arraconar-lo per tapar els dibuixos del soldat armat. Aquell matí, però, i durant una bona estona, una de les imatges va tornar a ser totalment visible (perquè els responsables de l'estand van retirar el foli que la tapava).

La directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, va considerar que, arraconant el mostrador, les forces armades havien complert el requeriment, però va advertir que això no treia que l'afer s'elevés al Comitè Executiu i al Patronat, que eren els qui havien de decidir si s'havia d'imposar una sanció a l'Exèrcit. Ara, està previst que la reunió del Patronat per valorar el cas tingui lloc a principis de maig.

L'alcaldessa, que també presideix el Patronat, ja ha avançat que la situació que es va viure a Expojove tindrà conseqüències. «Em va sorprendre molt que després de tot el que ha anat passant l'Exèrcit exhibís de nou elements bèl·lics; per això, proposaré que es procedeixi a sancionar», indica Madrenas.



«Ja sabien les tensions»

L'alcaldessa recorda que les forces armades ja «sabien les tensions» que generava la seva presència al certamen. De fet, a principis de març, l'Ajuntament i la Fira els van sancionar i els van prohibir participar a l'Expojove durant tres anys, perquè al 2017 hi havien acabat anant amb uniforme militar.

El Ministeri Defensa va portar el cas als jutjats i va sol·licitar que, com a mesura cautelar i mentre no hi hagi sentència, es permetés que les forces armades poguessin continuar tenint estand a l'Expojove. Pocs dies abans de començar el saló, el jutge va resoldre que l'Exèrcit participés al certamen, però també va deixar clar que havia d'anar-hi sense uniforme. Ara, Madrenas lamenta que «no pot ser que les coses es facin de manera tan poc rigorosa», en referència als dibuixos exhibits on apareixia un soldat armat. «Crec que la nostra obligació és fer respectar el codi ètic i l'Exèrcit ha tornat a exhibir elements bèl·lics; cal que actuem amb contundència i, en aquest sentit, evidentment proposaré al Patronat que s'obri un expedient i que acabi en una nova sanció», conclou l'alcaldessa.