Adeu a la botiga d'àngels

El Barri Vell de Girona està a punt de perdre un dels seus comerços més emblemàtics. Es tracta de la botiga de Dolors Turró, més coneguda com la «botiga d'àngels», dedicada a la venda i restauració de figures i pintures relacionades amb aquestes criatures celestials. L'establiment, situat al carrer de les Ballesteries, abaixarà les persianes després de gairebé 22 anys per jubilació de la propietària. Des de fa uns dies, ja han començat les rebaixes per liquidació.

La gairebé absència d'establiments similars a Cataluya i a l'Estat espanyol han convertit l'Estudi Dolors Turró en tot un referent del seu gènere. De fet, tenen clients que els venen des de França o Itàlia, ja que el boca-orella ha funcionat molt bé a l'hora de donar-se a conèixer. «Molta gent queda satisfeta amb les restauracions que fem i ho comenta als seus coneguts», indica la propietària.

L'estudi té dos nivells. El primer està dedicat a la botiga, amb un aparador que sovint crida l'atenció entre turistes i vianants que passegen pel Barri Vell. En el segon pis, al qual s'accedeix per unes escales, hi ha el taller on Turró –ara acompanyada per la seva filla, Sònia Vilanova Turró– elabora i restaura figures d'àngels. Unes figures que la responsable de l'estudi tracta amb una cura extrema, sabent que cadascuna d'elles és única i irrepetible. Dins les parets de l'establiment, doncs, es poden trobar àngels de totes mides i tipus, nus i vestits, en forma de figura o de pintura (majoritàriament d'oli), i fins i tot en forma de braçalets.

Turró es mostra emocionada en recordar tota la trajectòria de la botiga. Ella va estudiar belles arts, pintura i restauració, fent fins i tot alguns cursos amb les monges del monestir de Sant Daniel, i assegura que la figura de l'àngel sempre l'ha interessat. Per això va decidir obrir una botiga que, amb el temps, s'ha convertit en quelcom més. Allà ha fet classes de pintura –recorda amb afecte que va fer alguns cursos conjuntament amb la pintora Mercè Huerta– i ha aconseguit que alumnes i clients s'hi sentissin com a casa. «He conegut molta gent que quan ve aquí s'obre, t'explica les seves coses... crec que hem pogut ajudar molta gent», assenyala Turró.

La majoria de figures i pintures que es poden trobar a la botiga són àngels de tots tipus, tot i que quan ve el Nadal també s'han dedicat als pessebres. Des de fa un temps, a més, tenen molta feina amb la restauració: per exemple, han restaurat diversos passos de la processó de Girona. Una tasca a la qual Turró s'ha dedicat amb una passió que ha sabut transmetre a la seva filla, que espera continuar dedicant-s'hi un cop la botiga estigui tancada. Els plans de la família són traslladar-se a viure a Olot, on Turró té un altre fill.

El proper 4 de maig farà 22 anys que van obrir, però la jubilació de Turró els ha fet pensar a tancar les portes i obrir una nova etapa. Per fer-ho, han començat una liquidació per tancament i s'estan acomiadant de clients i amics, que es mostren entre incrèduls i afligits per la desaparició de tot un referent. «Us agraïm de tot cor les mostres d'afecte, d'amistat i amor que hem rebut de part de tots vosaltres al llarg de tots aquests anys. Us esperem, encara que tan sols sigui per acomiadar-nos. Rebeu una forta abraçada», han escrit a la seva pàgina de Facebook. Un comiat que encara no té data, dependrà de com vagi la liquidació, però que tampoc té ja marxa enrere.