Agredeixen un noi al barri de Santa Eugènia de Girona i li arrenquen la cadena del coll

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona han detingut dos nois que estaven agredint i robant un altre jove a Girona.

Els arrestats són dos nois, de 18 anys, ambdós de nacionalitat marroquina i veïns de Girona. Se'ls acusa de ser els presumptes autores d'un delicte de robatori amb violència i intimidació.

Els fets van passar cap a les onze de la nit de dimarts al carrer de Santa Eugènia de Girona on dos nois van abordar un jove amb l'excusa de preguntar-li per on era un carrer.

Els nois van arrancar una cadena de plata del coll del jove i li van donar un cop de puny a l'estómac, moment en que es va iniciar una petita baralla que una patrulla de paisà dels Mossos va observar.

Els dos joves, en veure's sorpresos van tirar la cadena al terra i van marxar corrents. Els Mossos van seguir els nois mentre la víctima recuperava la cadena i amb l'ajuda d'altres patrulles van detenir, en un primer moment, un dels joves a la Plaça de Catalunya de Salt.

Pocs minuts després, un agent va localitzar el segon jove amagat sota d'una furgoneta al carrer de Cervantes i també va ser detingut.

Els detinguts, que tenien antecedents, van passar el dia 18 a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual va decretar la seva llibertat.