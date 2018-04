La CUP denuncia que el bar Núria té la llicència caducada de fa 15 anys

La CUP-Crida per Girona ha denunciat que el bar Núria està presentant l´activitat de restauració de manera irregular perquè la concessió municipal per a l´explotació de la construcció fa 15 anys que va caducar. La formació denuncia que en 15 anys els governs del PSC, amb el tripartit, i de CiU no hagin estat capaços de solucionar aquesta situació, i critiquen "el tracte de favor continuat" del consistori envers el Grup Boira.

Segons expliquen els cupaires, la primera concessió municipal al bar Núria va ser atorgada l´any 1939 al propietari d´un negoci familiar, que el 1968 va traspassar-lo a la seva filla. En aquest moment, diuen, va signar-se una nova concessió per a 25 anys amb la nova propietària, que el 1993 va demanar una pròrroga de deu anys que va ser acceptada pel govern de Joaquim Nadal. Just després d´obtenir la pròrroga, la propietària va anunciar el traspàs del negoci al Grup Boira per jubilació. A canvi d´un nou projecte arquitectònic, del qual va resultar l´actual Núria, l´Ajuntament va acceptar el canvi de titularitat sense obrir un nou concurs. Segons expliquen, actualment el Grup Boira paga un cànon anual de 900.000 pessetes (uns 5.000 euros) + l´IPC des del 1993.

La CUP exigeix explicacions a l´actual govern per no haver posar remei a aquesta irregularitat heretada dels governs socialistes i del tripartit, i ha reclamat l´obertura d´un concurs públic immediat per a l´explotació del servei a partir d´ara. Els cupaires han alertat que en els darrers mesos s´han detectat múltiples irregularitats en les concessions municipals a empreses privades, per la qual cosa ha insistit en la necessitat d´auditar tots aquests contractes, intensificar la tasca de fiscalització i aplicar la màxima transparència. "Les grans empreses i lobbies de la ciutat han gaudit massa anys de la permissivitat de l´Ajuntament, i això s´ha d´acabar", conclou la formació.