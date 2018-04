Temps de Flors tindrà cent proveïdors de materials per elaborar els muntatges

Les persones i entitats encarregades d'elaborar els muntatges de Temps de Flors a la ciutat de Girona podran fer les seves adquisicions a cent proveïdors seleccionats per l'Ajuntament. El consistori va obrir un període de sol·licituds per inscriure's en un registre i s'hi van apuntat 103 empreses i negocis. L'Ajuntament n'ha desestimat tres perquè no complïen els requisits establerts en la convocatòria.

Els altres cent proveïdors, formen part d'una llista que s'entregarà als encarregats de realitzar els projectes florals per tal que vagin triant les empreses que desitgin del registre sense els materials que necessitin. Els seleccionats per fer els projectes reben una subvenció de l'Ajuntament per tirar endavant la seva idea. Abans han presentat un esbós del seu muntatge per tal que l'organització analitzi si és viable i on es pot portar a terme.

El sector que apareix més en la llista de proveïdors és el de jardineria, plantes i material de jardineria. Són les empreses que vendran les flors i les plantes de les instal·lacions. En total hi ha 42 noms comercials. El segon sector més nombrós el conformen un grup de dotze decoradors. A continuació hi h vuit proveïdors de pintura, sis fusters, sis ferraters, cinc constructors, cinc de materias d'oficina, cinc de reprografia i impressió digital, quatre comerços de teixits, tres serrallers i un de plàstic.



Catalanes, valencianes i basques

Hi ha moltes empreses de la ciutat i de les comarques gironines, però també n'hi ha de la demaració de Barcelona, Ciutat Comtal inclosa. També hi ha una empresa d'Alacant en l'apartat de construcció i una de la població basca de Deba. Aquesta empresa guipuscoana serà l'única proveïdora de plàstic autoritzada.

Temps de Flors es farà del 12 al 20 de maig. El nombre total d'espais i de projectes que es podran visitar aquest any encara no s'han fet públics. De moment, de l'esdeveniment, l'Ajuntament només ha ensenyat el cartell que anuncia aquesta edició i que va a càrrec de l'estudiant de batxillerat artístic de l'Institut Santiago Sobrequés Montse Serrano Caballero, de disset anys.