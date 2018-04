Troben un punt de cria de galls utilitzats per a baralles il·legals a Font de la Pólvora

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona van localitzar ahir un punt de cria de galls utilitzats per a baralles il·legals al barri de Font de la Pólvora de Girona. En el marc d'un dispositiu conjunt per prevenir el frau elèctric, diverses patrulles van trobar un bloc de pisos, situat al carrer Acàcia, que estava completament tapiat però que presentava un petit forat. Quan els agents van accedir al seu interior, van localitzar, a la tercera planta de l'immoble, tot un seguit de gàbies i instal·lacions amb galls, presumptament per ser usats en baralles il·legals com a aus de combat.

Concretament, es van localitzar set galls en gàbies individuals, diverses gallines i algun pollet. Alguns dels galls tenien la cresta amputada i els esperons del darrera molt desenvolupats. En aquestes estances també es van localitzar diversos galls morts, altres que estaven molt mal ferits, així com diverses ampolles buides de penicil·lina i antibiòtics per injectar als animals.

Tots els animals van ser recollits per la brigada de Medi Ambient de l'Ajuntament de Girona. Arran de la troballa, els mossos han obert una investigació per tal de localitzar els responsables d'aquests animals que podrien incórrer en un delicte de maltractament d'animal i diverses infraccions administratives.

Llum punxada

En el marc d'aquest dispositiu, que va comptar també amb la participació de l'Àrea Regional de Recursos Operatius i la Unitat Regional de Medi Ambient de Girona, així com la col·laboració d'una companyia elèctrica nacional, es van comprovar cinquanta-dos pisos, situats en sis edificis, en els quals hi havia defraudació de fluid elèctric. En aquestes inspeccions es van trobar múltiples fusibles amb el pont fet i que podien generar un greu risc d'incendi.

A prop dels immobles es van localitzar dos ciclomotors sense l'assegurança pertinent i la ITV en vigor.