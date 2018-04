Un avi de Girona denuncia que li han estafat 6.000 euros després de drogar-lo

Un avi de 72 anys de Girona ha denunciat que dos homes li han estafat 6.000 euros, fent-li creure que tenia una butlleta de loteria premiada. Els fets van passar al carrer Caldes de Montbui pels volts de quarts de dotze del migdia del passat dimecres. Segons relata la víctima, els dos presumptes estafadors se li van acostar i li van demanar que els ajudés a cobrar el premi. L'home, explica, va accedir a donar-los els diners a canvi de la butlleta. Tot plegat després de pujar al cotxe amb ells i anar fins a l'entitat bancària d'on va retirar els 6.000 euros. La víctima creu que el van drogar per tal d'anul·lar-li la voluntat i així accedir a les pretensions dels estafadors. Ara els Mossos s'han fet càrrec de la investigació i recomanen anar alerta amb aquest tipus de delictes.

La presumpte estafa es va produir el dimecres passat a plena llum del dia. Segons explica la víctima, primer se li va acostar un home amb un marcat accent gallec, que li va demanar si li podia indicar una direcció, ja que sospitava que tenia una butlleta de loteria premiada. Al cap d'uns moments, va arribar el segon estafador que va comprovar que efectivament li havia tocat, i d'aquesta manera fer creure a l'ancià que la butlleta estava agraciada amb milers d'euros. Va ser aleshores quan li van demanar a la víctima que els ajudés a cobrar-la, ja que no sabien com fer-ho.

A la denúncia, l'home relata als Mossos que el presumpte afortunat va demanar-li que l'acompanyés a retirar el premi ja que no estava segur d'anar-hi sol. A partir d'aquell moment, la víctima assegura que no recorda per quina raó va acceptar pujar al cotxe, després anar a casa seva per agafar la cartilla del banc, i finalment retirar els diners. Per això, creu que el van drogar amb alguna substància, per tal que accedís a donar-los els 6.000 euros a canvi de la butlleta premiada.

Finalment, un cop l'home va haver retirat els diners els hi va donar al conductor del vehicle, que tenia els bitllets de loteria falsos. Tot plegat abans que els presumptes estafadors, dos homes d'uns 40 anys, marxessin sense donar cap explicació més a la víctima.



Augment de les estafes

Els Mossos han obert una investigació per tal de trobar els dos presumptes responsables, i recomanen anar alerta amb les estafes. De fet, el 2017 aquest tipus de delictes van augmentar prop d'un 30% a la demarcació. Segons l'estadística anual dels Mossos d'Esquadra a les comarques gironines, ja suposen el 12% del totals dels fets. En concret, durant tot l'any passat se'n van produir 4.600.