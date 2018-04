Girona destina 30.000 euros a la convocatòria d'Aixequem Persianes per a emprenedors

L'Ajuntament de Girona destinarà 30.000 euros a la convocatòria d'Aixequem Persianes per a aquest 2018. L'objectiu del programa, que va néixer el 2013, és donar suport a projectes establerts als barris de Sant Narcís, Santa Eugènia i Can Gibert del Pla per dinamitzar l'activitat econòmica dels barris.

Concretament, els ajuts s'atorguen a iniciatives que es vulguin establir en locals comercials d'aquests sectors de la ciutat, ja siguin cooperativistes, projectes d'emprenedoria o experiències singulars, i que contribueixin a dinamitzar zones emblemàtiques o incentivar sectors en risc. Es poden presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre de 2018 o fins esgotar el pressupost dotat en 30.000 €.

L'ajut consisteix en subvencions econòmiques directes i també en forma d'orientació i assessorament tècnic de creació empresarial. Els ajuts econòmics seran a fons perdut per a l'establiment i l'inici de l'activitat amb un import màxim de 3.500 euros. Els locals on s'implantin les noves activitats han de ser locals oberts al públic i que faci com a mínim 3 mesos que estan tancats sense activitat econòmica.

"El comerç a Girona esdevé actualment una de les principals activitats econòmiques de la ciutat, tant pel que fa al nombre de treballadors que ocupa i al nombre d'empreses ubicades com per la capacitat d'atracció i la cohesió social que genera. Amb el programa 'Aixequem persianes' esperem fomentar la implantació d'activitats econòmiques, incentivar els sectors en risc i dinamitzar el comerç de proximitat en barris on encara es detecta un nivell elevat de locals buits", ha subratllat la tinenta d'alcaldia i regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme, Glòria Plana Yanes.

La convocatòria correspon a la sisena edició dels ajuts. Fins ara s'han atorgat més de 89.000 euros d'ajudes directes a un total de 36 projectes dels quals 30 encara es troben en funcionament, xifra que representa un 83% del total. En la darrera edició de la convocatòria, corresponent a l'any 2017, es va donar suport a un total d'11 projectes dels quals només un ha hagut de tancar.