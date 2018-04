Girona estudia una taxa per als busos turístics que aparquin o parin a Canalejas

L'Ajuntament de Girona està estudiant crear una taxa per als autobusos turístics que vulguin estacionar o descarregar gent al passeig Canalejas, just a la porta del Barri Vell de la ciutat. Es tracta d'un espai on actualment hi ha una gran concentració de gent i, per evitar-ho, el consistori té previst habilitar dues noves zones d'aparcament d'autobusos turístics, una a l'oest de la ciutat -a la zona de Fontajau- i una altra a l'est, que serien gratuïtes.

El consistori ha anunciat nous passos per conciliar les necessitats de turistes i visitants. Per això, ha presentat un decàleg amb deu directrius que hauran de seguir els guies turístics, i que inclouen la prohibició de fer servir megàfons o la necessitat d'aturar-se en espais on no es produeixin aglomeracions. L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha assegurat que els guies de la ciutat ja segueixen aquestes directrius, de manera que el fulletó -que s'editarà en cinc llengües- va dirigit sobretot als guies que vénen de fora.

L'objectiu és veure com funcionen aquestes directrius durant l'estiu i, de cares a la tardor, l'equip de govern té previst revisar l'ordenança de civilitat per tal de poder regular específicament totes aquestes directrius i establir les sancions necessàries en cada cas. En el cas dels megàfons, per exemple, la proposta és poder sancionar qualsevol guia que els utilitzi i no haver de medir-ne els decibels amb la policia local, tal com passa actualment.

Un altre objectiu és esponjar l'estacionament d'autobusos turístics per evitar que tots els turistes entrin al Barri Vell pel mateix punt, que actualment és el passeig Canalejas. Per això, ha explicat la regidora de Turisme, Glòria Plana, estan estudiant la possibilitat d'establir una taxa per als autobusos que estacionin o parin per descarregar gent en aquesta zona. En canvi, volen propiciar que la gent baixi a altres punts de la ciutat i vagi caminant fins al centre.

Finalment, també estan impulsant productes turístics per conèixer altres zones de la ciutat més allunyades del centre, com ara la Séquia Monar, els circuits d'orientació, el parc del Migdia, els boscos de Taialà i les ribes del Ter.