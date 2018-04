Els restaurants de la Rambla, contra la tala d'arbres que els deixa sense ombra

Tots els responsables de les terrasses de la Rambla Llibertat de Girona s'han posat les mans al cap amb la tala d'arbres que ha fet l'Ajuntament. Alguns dels exemplars estaven entre les taules i cadires dels establiments, un dels punts turístics més importants de la ciutat. Es queixen que ningú del consistori no els va avisar i que els va agafar totalment per sorpresa. Consideren que l'actuació els ha perjudicat greument perquè durant moltes hores del dia les terrasses queden pràcticament buides perquè la gent no gosa aturar-s'hi a fer el toc o a dinar perquè hi toca el sol de ple. En aquest sentit, demanen algun tipus de compensació o solució que eviti que encara es perdin més clients. L'Ajuntament va indicar que la retirada es devia a afectacions importants en l'estructura i això podria comportar que en caiguessin branques –o fins i tot el tronc sencer– a la via pública.



Actuació per sorpresa

La tala d'arbres va començar la setmana passada davant l'estupefacció dels restauradors. Les primeres actuacions van produir-se a la zona del quiosc, a tocar del pont de Pedra. Els responsables de les terrasses van preguntar als operaris quins arbres es retirarien i la resposta va ser que tots els que estaven marcats amb un esprai de color fúcsia. En total eren dinou, inclosos la majoria dels que fins ara estaven entre les seves taules i cadires. I així va ser.

Des d'aleshores, el sol pica entre la una del migdia i les set de la tarda a tota la zona de terrasses. És l'hora de dinar. Els responsables de les set terrasses expliquen que han notat un descens «notable» de la clientela. Assenyalen que en vista al descens del negoci, potser hauran de prescindir d'alguns treballadors contractats a l'estiu, que s'havien fet en base als números de l'any passat.

L'Ajuntament ha començat a plantar arbres als dinou escocells buits. No obstant, són arbres petits que no faran ombra com els que hi havia ara fins d'aquí a molts anys.

Per això, demanen algun tipus de solució a l'Ajuntament. «Són els que han creat el problema i sense informar-nos», lamenten. Entre les opcions hi hauria poder posar les terrasses a sota de les voltes de la Rambla, on hi ha ombra. Anteriorment ho feien en dies de pluja però el consistori ho va limitar per les queixes de la CUP i de diferents vianants, per l'ocupació que es considerava excessiva.

Per exemple, per Sant Jordi, els han marcat un límit exacte on podran posar taules i cadires a sota de les voltes per permetre el pas dels vianants (tenint en compte que perdran espai per les parades de llibres i roses i que se'ls ha de compensar). Demanen doncs, que es permeti fer aquesta opció permanentment a sota les voltes per la retirada dels arbres.

Un altra opció passaria per posar més para-sols que els que tenen actualment. El nombre exacte s'ha de fer constar en la sol·licitud de permís per tenir terrassa. Ara bé, cada para-sol pot arribar a costar uns 2.500 euros. Seria una despesa imprevista.

Aquesta tala d'arbres sense avisar ha estat un dels darrers motius de queixa dels restauradors de la Rambla Llibertat, queasseguren que estan patint altres problemàtiques per imposicions de l'Ajuntamentde Girona, com ara el sistema de reciclatge, on un calendari els indica els dies que han de llançar determinats residus i quin han de guardar-los a l'interior del local. «Els qui manen a l'Ajuntament es queixen que a Madrid hi ha autoritarisme, però amb nosaltres tenen un comportament semblant», apunta un dels restauradors.