Girona estudia posar una taxa als busos turístics a Canalejas

L'Ajuntament de Girona està estudiant crear una taxa per als autobusos turístics que vulguin estacionar o descarregar gent al passeig Canalejas, just a l'entrada del Barri Vell. Es tracta d'un espai on actualment hi ha una gran concentració de gent i, per evitar els problemes de mobilitat que això comporta, el consistori té previst habilitar dues noves zones d'aparcament d'autobusos turístics, una a l'oest de la ciutat -a la zona de Fontajau- i una altra a l'est, que serien gratuïtes.

El consistori va anunciar ahir noves mesures per intentar conciliar les necessitats de turistes i de veïns del Barri Vell. Per això, ha editat un decàleg amb les directrius que hauran de seguir els guies turístics que vinguin a fer rutes a la ciutat, i que inclouen la prohibició de fer servir megàfons o la necessitat d'aturar-se en espais on no es produeixin aglomeracions, entre d'altres mesures. L'alcaldessa, Marta Madrenas, va explicar que els guies de la ciutat ja segueixen aquestes directrius, de manera que el fullet -que s'edita en català, castellà, anglès, francès i rus- va dirigit especialment als guies que venen de fora.

L'objectiu del govern és veure com funciona aquesta guia durant els mesos d'estiu i de cara a la tardor revisar l'ordenança de civilitat per tal de poder regular específicament totes aquestes directrius i establir les sancions necessàries en cada cas. En el cas dels megàfons, per exemple, la proposta és poder sancionar qualsevol guia que els utilitzi sense que la policia local n'hagi de mesurar els decibels, tal com passa actualment.

Un altre objectiu és esponjar l'estacionament d'autobusos turístics per evitar que tots els turistes entrin al Barri Vell pel mateix punt, que actualment és el passeig Canalejas. Per això, segons va explicar la regidora de Turisme, Glòria Plana, estan estudiant la possibilitat d'establir una taxa per als autobusos que estacionin o parin per descarregar gent en aquesta zona. En canvi, volen propiciar que la gent baixi a altres punts de la ciutat i vagi caminant fins al centre. Per aconseguir-ho, l'Ajuntament preveu haver habilitat abans de l'estiu dues noves zones d'aparcament d'autobusos a les zones est i oest de la ciutat.

Madrenas, d'altra banda, va explicar que les aglomeracions es produeixen sobretot en dos punts de la ciutat: el carrer de la Força i la passera de Sant Feliu. Per resoldre aquest segon cas, el consistori està estudiant la possibilitat d'instal·lar baranes per tal d'ordenar millor la circulació a la passera i fer que la gent passi per la dreta, facilitant la mobilitat de veïns i visitants.

Finalment, l'Ajuntament també aposta per productes turístics que permetin conèixer zones de la ciutat més allunyades del centre, com ara la séquia Monar, el parc del Migdia, els boscos de Taialà o les ribes del Ter.