Més d'un miler de persones celebren la inauguració de la plaça U d'Octubre

Més d'un miler de persones s'han acostat a la inauguració de la Plaça U d'Octubre de 2017 de Girona aquest dissabte. Un acte festiu que ha comptat amb diverses activitats culturals i en el que ha intervingut el president de la Generalitat destituït pel 155, Carles Puigdemont, en un missatge gravat des d'Alemanya. Puigdemont ha recordat els fets de l'1-O, i considera que l'antiga Plaça Constitució – ara Plaça U d'Octubre de 2017 -, representa un "espai d'orgull" per a tots els gironins que, assenyala, volen viure "en comunió amb tots els pobles del món i d'Espanya". Un dels moments més esperats de l'acte ha estat la descoberta de la placa que recorda els fets que van passar a Girona, i que ha anat a càrrec de l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, i del vicepresident del Parlament, Josep Costa.

"El que fem avui és un homenatge a la dignitat i el coratge dels gironins que van defensar amb el seu cos les urnes", així s'expressava l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, en la inauguració de la Plaça U d'Octubre de 2017. Un espai que fins ara portava el nom de Constitució i que els grups independentistes del consistori van decidir canviar, per recordar els fets que van passar el dia del referèndum. Tot plegat, en un ambient festiu en el que s'han fet multitud d'activitats com balls tradicionals, una cercavila, un concert i un vermut popular.

Un dels moments emotius ha estat quan Madrenas, acompanyada del vicepresident del Parlament, Josep Costa, han descobert la placa que commemora l'1-O, just a sota de l'escultura de la nena gironina que va néixer el mateix dia de la Constitució, i que homenatjava l'antic nom de la plaça.

Un escrit recorda la "brutal agressió" que va patir la ciutadania de Girona per part de la policia espanyola i la Guàrdia Civil. "Aquesta placa vol deixar testimoni d'admiració, memòria i record del digne comportament del poble i el seu coratge", conclou.



Puigdemont des d'Alemanya

A l'acte hi ha participat el president de la Generalitat destituït pel 155, Carles Puigdemont, a través d'un missatge gravat. Puigdemont ha assenyalat que la plaça reconeix el que va passar l'1-O. "L'1 d'octubre vam mostrar a Europa com volem viure. En pau i decidint col·lectivament", ha reblat.

L'expresident i exalcalde de la ciutat ha lamentat no poder assistir a l'acte, però espera poder visitar la ciutat "el més aviat possible". Finalment, ha acabat recordant que la voluntat dels gironins i catalans és viure "en comunió" amb "tots els pobles del món, començant amb els d'Espanya". Un discurs que ha estat molt aplaudit pels assistents que han corejat consignes com "Puigdemont, el nostre president".

Abans del discurs de Puigdemont, s'han fet diversos parlaments. La primera en pujar a l'escenari ha estat la representant de l'Associació de Veïns del Mercadal, Consol Vila, que ha recordat la història d'aquesta plaça. Vila ha mostrat el seu "orgull" de viure en un barri que té un espai anomenat U

d'octubre de 2017.

Després ha estat el torn del president de la Federació de Veïns de Girona, Romà Monreal, que també s'ha felicitat per la decisió de l'ajuntament. Abans de la intervenció de Puigdemont i del tancament de l'acte per part de Marta Madrenas, també han parlat dos afectats de l'1-O. Un representant de les víctimes, en Carsten Truzettel, i la voluntària de l'Escola Bruguera, on la policia espanyola va carregar, Marta Escuder.

La festa ha acabat amb un concert del grup Hora de Joglar, i un vermut popular a la mateixa plaça. Tot plegat ha coincidit amb una cercavila que ha culminat amb la tradicional 'Penjada del tarlar' a la Rambla de Girona.