L'Ajuntament de Girona col·locarà avui les dues plaques que serveixen per batejar oficialment la plaça de l'U d'Octubre de 2017, que antigament es deia plaça de la Constitució. No obstant, ahir ja va col·locar una primera placa a sota de l'escultura de la nena de la Constitució on s'explica el motiu del canvi de nom de la plaça. La placa fa un metre d'ample i noranta centímetres d'alt.

En aquesta placa s'hi pot llegir: «Durant l'U d'Octubre de 2017, la ciutadania de Girona va patir la brutal agressió de les forces de seguretat espanyoles quan exercia de forma lliure i pacífica el seu dret de vot».



El «coratge» del poble

També que «aquesta plaça - en referència a la plaça de l'U d'octubre de 2017- vol deixar testimoni d'admiració, memòria i record del digne comportament del poble i del seu coratge». El text està escrit en català, castellà, anglès i francès.

Les activitats festives per a la col·locació de les plaques de la plaça es fa avui, a partir de les onze del matí, amb exhibicions de dansa i un vermut, entre altres. En aquestes plaques s'hi pot llegir: «Només hi ha una cosa pitjor que l'oblit. No saber que s'oblida», del filòsof Xavier Antich.