Deixalles i xeringues al túnel d'accés al col·legi Sagrada Família

L'existència de deixalles i fins i tot xeringues al túnel d'accés a l'escola Sagrada Família, al barri de Vila-roja de Girona, fa temps que preocupa veïns i pares del centre. Ara, una de les mares s'ha mobilitzat per demanar a l'Ajuntament més neteja a la zona, ja que els infants hi passen cada dia i corren el risc d'agafar alguna xeringa. Des que va queixar-se al consistori i va fer públiques les imatges que acompanyen aquest reportatge, la situació ha millorat i els operaris han anat a netejar el túnel, però tot i això alerta que no és suficient i que a vegades encara s'hi poden trobar xeringues i escombraries. A més, tem que, si no hi estan a sobre, la neteja torni a decaure.

Gemma Jiménez porta des de fa poc temps el seu fill a l'escola Sagrada Família de Vila-roja. Com la majoria d'infants del barri, el seu fill utilitza el túnel que creua per sota la carretera de Sant Feliu per arribar a l'escola. «Sé que feia molt de temps que estava així, però quan vaig començar a portar el meu fill al col·legi vaig pensar que no podia ser que els nens passessin per aquí cada dia», explica. Per això, va decidir mobilitzar-se, tot prenent diverses fotografies del túnel on es podia apreciar perfectament la brutícia, les deixalles i fins i tot les xeringues que hi havia tirades. A més, dins del túnel hi dormia sovint també un indigent.

Jiménez va penjar les imatges a la pàgina de Facebook de l'associació de veïns de Vila-roja amb el següent text: «Això és el que es troben els nens del col·legi Sagrada Família de Vila-roja cada dia, al passar pel pont per arribar a la porta de l'escola. Jo ja he anat a registrar una queixa a l'Ajuntament. Si algú em vol ajudar, aniré recollint firmes». De seguida va rebre comentaris de suport d'altres habitants del sector.

I així ho va fer. Es va dirigir a l'Ajuntament i, després d'haver d'insistir una mica (fins i tot va consultar amb els Mossos d'Esquadra de qui era responsabilitat la neteja d'aquella àrea), va aconseguir que netegessin el túnel. Des de llavors, no s'ha tornat a omplir amb la mateixa quantitat de deixalles que havia arribat a tenir, però tot i això no està del tot tranquil·la. «Ara està més net, però tot i això a vegades encara es poden trobar xeringues escampades i altres deixalles», adverteix, tot assegurant que la neteja en quest punt no és diària. De la mateixa manera, tem que, si els veïns no continuen estant a sobre del tema, la situació torni a empitjorar. «Estem parlant d'un lloc per on els nens passen cada dia. El meu fill sap que no ha d'agafar res del terra, però què passa si un nen agafa una xeringa?», es pregunta.



«Estem mig abandonats»

Jiménez és conscient de l'incivisme d'algunes persones i fins i tot d'alguns infants, que llancen al terra les deixalles de l'esmorzar o el berenar. Tot i això, també opina que l'Ajuntament hauria de potenciar molt més la neteja als barris de Girona Est: «Aquí estem allunyats del centre, mig abandonats, però tenim el mateix dret que la resta de la ciutat a tenir el barri net, perquè paguem els mateixos impostos», reivindica. I és que, segons apunta, el problema de les xeringues i les deixalles acumulades no és exclusiu del túnel d'accés a l'escola Sagrada Família, sinó que també es repeteix en altres punts del barri.