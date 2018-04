«L'1 d'octubre tots vam actuar com si fóssim un», va explicar Joan Quer, un dels voluntaris del col·legi Eiximenis de Girona el dia del referèndum. L'Ajuntament, conjuntament amb diferents entitats independentistes, van commemorar ahir el canvi de nom de la plaça de l'U d'octubre de 2017 (l'antiga plaça de la Constitució) amb la presència de centenars de persones.

La plaça bullia de gent i activitats a ple sol (danses, sardanes, vermut, cercaviles i concerts) i va viure dos moments àlgids. El primer va ser la descoberta de la placa situada a sota de l'escultura de la nena nascuda el dia de la Constitució i que explica per què l'espai ha canviat de nom. L'alcaldessa, Marta Madrenas, va rebre un bany de masses. Anava acompanyada el vicepresident del Parlament, Josep Costa, i dels alcaldes de dues poblacions on la policia també hi va actuar: Marc Puigtió de Sant Julià de Ramis, i Joaquim Mateu, d'Aiguaviva. També del nou president de l'AMI (Associació de Municipis per la Independència), Josep Maria Cervera, així com representants veïnals, dels CDRs, de la CUP, ERC-MES i del PDeCAT. L'acte el va dirigir Sergi Font, de Girona Vota.

A la placa s'hi pot llegir que aquell dia hi va haver una «brutal agressió» a la «ciutadania de Girona» per part de les «forces de seguretat espanyoles quan exercia de forma lliure i pacífica el seu dret de vot».

En segon lloc hi va haver els parlaments. Va començar una representant de l'Associació de Veïns del Mercadal, Consol Vila, que va repassar la història del barri i de la plaça. També va intervenir un representant de la Federació de Veïns de Girona, Romà Monreal, i voluntaris que l'u d'octubre eren als col·legis Bruguera i Eiximenis, Marta Escuder i Joan Quer. Van parlar de la «dignitat» i la resistència pacífica de la gent que hi havia davant de les porres i la «massacre» de la policia.



Puigdemont i Madrenas

Abans de la intervenció final de l'alcaldessa, es va passar un missatge gravat en vídeo de l'expresident Carles Puigdemont, que va ser aclamat amb crits de «És Puigdemont, el nostre president». El també exalcalde de Girona, des de Berlín, va dir que esperava fer «una visita en aquesta feliç plaça algun dia». I va indicar que representa un «espai d'orgull» per a tots els gironins que, segons va afirmar, «volen viure en comunió amb tots els pobles del món i els pobles d'Espanya».

Finalment, l'alcaldessa va llegir un manifest consensuat amb la CUP-Crida per Girona i ERC-MES en què va ressaltar valors com «llibertat, democràcia i dignitat» per explicar què signficava la nova denominació de la plaça. Madrenas va recordar les «muralles enormes i pacífiques» que van fer aquell dia els presents als col·legis. En referència a aquells «qui afirmen defensar la Constitució», va etzibar-los que «cap norma pot estar per sobre dels dret dels pobles a dir què volen ser ni als drets humans universals».