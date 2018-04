Dos implicats en la baralla mortal de fora el Caribbean s'enfronten a 21 anys de presó

L'Audiència de Girona acollirà el pròxim 23 de maig un judici que durarà tota una setmana i on un jurat popular ajudarà a decidir el futur dels dos acusats d'haver assassinat a un home durant una baralla mortal a fora de la discoteca Caribbean de Girona. Els dos homes van apallissar la víctima i li van provocar un traumatisme cranioencefàl·lic que va fer que morís tres dies després a l'hospital. El ministeri fiscal els demana 21 anys de presó per aquests fets i 7 anys més de llibertat vigilada.

Pel que fa a la responsabilitat civil, requereix que els acusats indemnitzin la parella, els pares, els germans i els possibles fills de la víctima amb una suma que deixaria a cadascun dels encausats amb un deute al voltant dels 500.000 euros.



Un assumpte de drogues

Tal com es relata als escrits de la fiscalia, els fets es remunten al 31 de gener del 2016, quan la víctima es trobava a l'interior de la discoteca Caribbean en companyia de diverses persones. Al voltant de les tres de la matinada es va dirigir a un home per sol·licitar-li la devolució d'una quantitat de diners que aquest s'havia apropiat feia uns dies per un suposat afer de drogues. En no aconseguir el seu propòsit, la víctima va tornar a demanar-li al cap de dues hores, quan aquest ja anava acompanyat dels dos acusats. El que va començar com una discussió es va convertir ràpidament en una baralla que es va traslladar a fora de la discoteca. Durant la disputa, tal com recullen els documents, la víctima «va realitzar un tall a la zona de la cara» a un dels acusats i després d'això va intentar fugir corrents en direcció a Salt.

Va ser llavors que els dos encausats el van perseguir i «actuant de previ i comú acord» el van atrapar, impedint la seva fugida, i amb «la intenció de posar fi a la seva vida, o almenys essent plenament conscients d'això, van començar a donar-li cops a tot el cos fins que el van arrossegar fins a un petit mur», relaten els escrits.



Pallissa sense opcions

Un cop allà, «amb la víctima completament indefensa a terra pels diversos cops que havia rebut» i «atrapada entre dos acusats i el mur que tenia a la seva esquena», els acusats van continuar donant-li cops al cap en què el fiscal entén com «un intent de posar fi a la vida de la persona». Un d'ells va aturar-se abans que l'altre, que va haver de ser subjectat per diferents persones per tal que aturés el seu atac envers la víctima.

A causa de la pallissa rebuda, la víctima va patir un traumatisme cranioencefàl·lic i, malgrat que va ser portat a l'hospital Trueta de forma immediata, va morir al cap de tres dies.