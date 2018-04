Absolen a un home acusat d'haver agredit sexualment una noia prop d'una discoteca

L'Audiència ha absolt un veí de Salt acusat d'haver abusat sexualment d'una jove a prop d'una discoteca de Girona. Durant aquesta vista -que es va celebrar el mes de març- la víctima l'acusava d'haver-la obligat a fer-li una fel·lació mentre anaven amb cotxe cap a casa mentre que ell emmarcava el sexe oral en uns fets consentits, al·legant que només havia emprat la força per fer-la fora del vehicle en el moment en què aquesta es va posar violenta en contra seu.

La fiscalia demanava 9 anys de presó per un delicte d'agressió sexual, una multa de 900 euros i una indemnització de 6.000 euros a la víctima pels danys morals soferts. L'acusació particular elevava la pena a 11 anys i més de 10.000 euros d'indemnització, mentre que la defensa - exercida per l'advocat Cesar Gonzalez - en demanava l'absolució.

La sentència ha determinat finalment que l'home és culpable d'un delicte lleu de lesions pel qual l'ha condemnat a una multa de 360 euros i una indemnització de 245 euros que haurà de pagar a la víctima.

La sentència recull que en el moment dels fets els dos implicats es trobaven en un àmbit «de privacitat» sense haver deixat «empremtes ni restes materials». Així, doncs, considera que «les incoherències i contradiccions de les declaracions no són suficients per dotar de credibilitat la versió de la denunciant sobre l'existència d'una fel·lació forçada».