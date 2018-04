Girona farà el pavelló del Cassià Costal i cobrirà la pista de Fontajau

L'Ajuntament de Girona ha anunciat que properament començarà a redactar el projecte per a fer el nou pavelló de l'escola Cassià Costal, just la setmana en què les màquines finalitzaran la cobertura d'aquesta pista. A més, també cobrirà properament la pista de Fontajau.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, i el regidor d'Urbanisme, Joan Alcalà, han visitat les obres de cobertura de la pista del col·legi Cassià Costal, que estan a punt de finalitzar. De fet, aquesta setmana ja en marxaran les màquines. Aquesta, però, és només la primera fase del projecte, ja que la segona consistirà en convertir aquesta pista en un pavelló que pugui servir per a usos escolars, extraescolars, associatius i veïnals, igual que el de l'escola Montfalgars. Es tracta d'una obra que costarà entre 650.000 i 700.000 euros i per a la qual ja s'ha començat la redacció del projecte. L'objectiu és que el nou equipament doni servei als barris de Sant Pau i Sant Narcís. El consistori calcula que els treballs podrien començar a mitjans de 2019 i finalitzar-se a finals d'aquell any.

Paral·lelament, el consistori també cobrirà la pista del barri de Fontajau, situada a la pista on hi ha la guingueta. En aquest cas, es tracta d'una obra molt reivindicada pel barri i que tindrà un cost d'entre 250.0000 i 300.000 euros. El govern calcula que els treballs podrien fer-se al mateix temps que els del Cassià Costal, tot començant a mitjans de l'any vinent i finalitzant cap a desembre de 2019.