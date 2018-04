Girona prepara una ordenança per regular els músics de carrer

L'Ajuntament de Girona està treballant en una ordenança que reguli l'activitat dels músics de carrer. Ara fa tres anys, el consistori ja va posar en marxa el projecte «Girona, carrers de música», una iniciativa que volia potenciar i regular la presència de música en viu als carrers de la ciutat i establia un total de 21 punts d'interpretació musical on es poden ubicar els artistes prèvia acreditació i reserva. Ara, el consistori gironí vol fer un pas més i aprovar una ordenança que, segons apunta, permeti «gestionar de forma més objectiva i eficient el sistema de reserves dels músics», «protegir la música al carrer com a patrimoni cultural del paisatge urbà de la ciutat» i «reduir els impactes negatius que pot tenir en el veïnatge, tot millorant la convivència entre els diferents agents afectats».

Segons la memòria que s'exposa al públic per tal que les persones i organitzacions interessades puguin donar-hi la seva opinió, l'objectiu de la nova ordenança és adaptar la normativa a les diferents necessitats i incidències que han aparegut en els tres anys de funcionament de «Girona, carrers de música». Alhora, també vol millorar els mecanismes perquè els músics puguin tocar a la via pública «de forma regulada i planificada», de manera que preveu canviar el procediment d'obtenció de l'acreditació i el sistema de reserves de la via pública.

El consistori parteix de la base que la via pública és un bé de domini públic, de manera que cal una vigilància o regulació per part de l'administració per tal d'assegurar que «tots els actes individuals i col·lectius que hi repercuteixen respecten els interessos individuals i l'interès públic i no causen molèsties».



Patrimoni cultural i paisatge

A més, assenyala que la música de carrer «forma part del patrimoni cultural i del paisatge urbà» de la ciutat, ja que és un espai de participació col·lectiva «amb la capacitat de generar reconeixement i promoció del fet musical». Per això, considera convenient regular aquesta activitat permetent que es desenvolupi «un programa cultural que fomenti aquest espai simbòlic de cultura de carrer i asseguri una presència equilibrada d'oferta cultural en els àmbits públics delimitats en convivència amb l'ús comú de la via pública».

De la mateixa manera, l'Ajuntament apunta que, tres anys després de posar en funcionament «Girona, carrers de música», cal adaptar la normativa a les diferents necessitats i incidències que han anat apareixent, amb l'objectiu de millorar la convivència veïnal, millorar els mecanismes que posen a disposició dels músics la possibilitat de tocar al carrer de forma regulada i planificada i alhora facilitar a la ciutadania un accés lliure i gratuït a la música en directe.

Finalment, l'Ajuntament considera que resulta necessari aprovar una ordenança i que no pot plantejar-se una alternativa no regulatòria per resoldre les incidències.