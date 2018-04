Nous vitralls a l'hospital santa Caterina creats per usuaris de la Xarxa de Salut Mental

La capella de l'hospital Santa Caterina de Salt ha estrenat nous vitralls fets pels usuaris del Servei de Rehabilitació Comunitària del Gironès-Pla de l'Estany. Dilluns, coincidint amb la diada de Sant Jordi, el bisbe de Girona, Francesc Pardo, va inaugurar oficialment els vitralls, que són el resultat del treball que els usuaris del servei han dut a terme durant tot un any, sota la direcció dels professionals del centre i a proposta del servei religiós de l'Institut d'Assistència Sanitària.

Es tracta d'una composició de quatre parts que sumades ofereixen una visió de la ciutat de Girona, treballada de manera que atorga a la capella llum i color.

A l'acte inaugural, en què es van beneir els vitralls, hi va participar el president de l'Institut d'Assistència Sanitària, Joan Profitós, el coordinador del servei de salut mental, Eduard Palomé i el monitor del mateix centre, Jordi Vinyals. També hi van assistir els usuaris autors del projecte, així com diferents professionals de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions, de l'hospital Santa Caterina, del servei religiós de l'IAS i equip directiu.

La construcció de l'obra també ha comptat amb el suport del Grup Mémora.