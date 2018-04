Targetes, mòbils, carteres i joies són els objectes que més es perden a Girona

L'Oficina d'objectes perduts de la policia municipal de Girona ofereix un enorme ventall d'aparells, estris, peces de roba i altres coses que s'acumulen a l'espera que el seu propietari passi a recollir-les. Hi ha, sobretot, documentació com ara DNIs, permisos de conduir, targetes sanitàries, targetes bancàries, assegurances de vehicles, un permís de residència caducat el 28 de març del 2003 o un acreditament de sol·licitant de protecció internacional caducat el 6 d'agost del 2017. En total, l'apartat de documentació acull almenys 164 objectes.

Altres apartats voluminosos són els 44 telèfons mòbils de múltitud de marques i les 46 peces de roba, on es poden trobar leggins, guants, cinturons, mocadors, bufandes, gorres, camisetes, jaquetes , caçadores i un bastó amb flors pintades i amb el mànec de color de fusta, entre d'altres.



Un crucifix i una Creu del Bisbat

A l'oficina també hi ha 31 carteres, algunes amb efectiu a l'interior, 31 ulleres i 17 moneders, un dels quals és negre i petit, amb quatre cremalleres i amb un crucifix i un altre amb una cremallera de color blaucel amb dos gatets. També hi ha 27 joies de diferents tipus: arracades, anells, braçalets, penjolls i, fins i tot, una creu de bronze del Bisbat de Girona amb una inscripció: «Prega, estima».



Una tenda i plats de porcellana

Altres objectes que s'acumulen a l'oficina són dos cascs de motos, un àlbum de cromos de jugadors de futbol de la temporada 2015-16, un parasol, una tenda de campanya, sabates, botes de dona, sandàlies, peluixos (un dofí i una girafa), un pòster d'un quadre de Dalí i el llibre El gran conflicto d'Ellen G. White. També una cantimplora i una caixa amb plats de porcellana. A més, hi ha una quinzena de bosses, sis motxilles (una amb forma d'os), una maleta i tres carpetes.

A la pàgina web de l'Ajuntament de Girona hi ha un cercador d'objectes perduts. Allà es poden buscar i, per recuperar-los, cal omplir un formulari i, possiblement, es demanarà algun tipus de comprovantde propietat del que es vol recobrar, com ara factures, fotografies o rebuts.