Atac contra els tòtems dedicats als "presos polítics" i als "exiliats" a Girona

Un grup de persones amb passamuntanyes i la cara tapada han arrencat aquest dimarts a la nit han fet malbé els tòtems dedicats als "presos polítics" i als consellers a "l'exili". Alguns veïns de la ciutat els van enxampar quan tallaven i arrencaven les lones amb les cares i els van gravar amb el mòbil tot reclamant-los que s'aturessin i que mostressin el rostre.

El coordinador de l'ANC a Girona, Àdam Bertran, assegura que aquesta mateixa tarda presentaran denúncia davant dels Mossos d'Esquadra per tal que identifiquin els autors de les destrosses i alerta que no restaran "impassibles davant la intolerància". De fet, des de l'ANC asseguren que aquesta nit s'han produït altres actes vandàlics en uns murals i que també han tallat uns llaços grocs que hi havia davant l'Ateneu. Les nou escultures amb divuit cares, creades per un grup de veïns de Lladó (Alt Empordà), estaven inicialment a la plaça Independència però just abans de Sant Jordi es van traslladar al darrere de l'edifici de la Generalitat, a l'avinguda Jaume I.

Un grup de persones amb passamuntanyes, les cares tapades i equipats amb motxilles han arrencat aquesta nit les lones amb les cares dels consellers destituïts, els que estan a "l'exili" i els 'Jordis' que hi havia als tòtems, que un grup de veïns de Lladó van crear fa uns mesos.

Diversos veïns van veure com estaven perpetrant les destrosses i els van gravar amb els seus dispositius mòbils. Al vídeo es pot veure com trenquen les lones i se les emporten. Els autors de la gravació els demanen que s'aturin i que "ensenyin la cara".

Des de l'ANC, el coordinador local de Girona, Àdam Bertran, ja ha anunciat que aquesta mateixa tarda presentaran denúncia davant dels Mossos d'Esquadra amb la intenció que la policia pugui identificar-ne els responsables a través de les imatges. "No restarem impassibles davant la intolerància", ha insistit.

Les escultures, que han viatjat per diverses poblacions gironines, han estat objecte de diverses bretolades durant els darrers mesos. Des de fa unes setmanes, estaven ubicades a la plaça Independència però just abans de Sant Jordi es van traslladar al darrere de l'edifici de la Generalitat, a l'avinguda Jaume I.

