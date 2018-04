Girona farà el pavelló del Cassià Costal i cobrirà la pista de Fontajau

L'Ajuntament de Girona té previst que l'any vinent comencin les obres per convertir la pista coberta de l'escola Cassià Costal -que finalitzaran aquesta setmana- en un pavelló per a usos escolars, extraescolars i per a les entitats, sobretot dels barris de Sant Narcís i Sant Pau. A més, també està previst que al llarg de l'any vinent comencin els treballs per cobrir la pista de Fontajau.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, i el regidor d'Urbanisme, Joan Alcalà, van visitar ahir les obres de la cobertura de la pista del Cassià Costal, que finalitzaran aquesta setmana. Aquesta, però, és només la primera fase del projecte, ja que la segona consistirà en convertir la pista coberta en un pavelló que pugui servir per a usos escolars, extraescolars, associatius i veïnals, la mateixa funció que fa des d'uns anys ençà el de l'escola Montfalgars. D'aquesta manera, va indicar Madrenas, el govern complirà amb el Pla Estratègic de l'Esport de la ciutat, que apuntava la necessitat de construir un nou pavelló poliesportiu. Es tracta d'una obra que costarà entre 650.000 i 700.000 euros i per a la qual ja s'ha començat la redacció del projecte. La previsió és que els treballs puguin començar a mitjan 2019, i que es puguin finalitzar a les acaballes de l'any vinent. Les noves instal·lacions comptaran amb un espai per a la pràctica d'esports com el bàsquet, el voleibol o l'handbol. Les principals actuacions d'aquesta segona fase consistiran en el tancament de la pista coberta per convertir l'espai en un pavelló esportiu PAV-2, la construcció de quatre mòduls de vestidors (que se situaran a la zona més propera a l'edifici d'educació infantil) i una sala per a activitats dirigides.

A més, els treballs comportaran l'obertura d'un nou accés al centre pel carrer de Barcelona, ja que s'ampliarà la vorera entre el tram de l'escola i la plaça Salvador Dalí per tal de millorar-ne la connectivitat i l'accessibilitat. Paral·lelament, el consistori també cobrirà la pista del barri de Fontajau, situada a la pista on hi ha la guingueta. En aquest cas, es tracta d'una obra molt reivindicada pel barri, que hi ha destinat l'aportació dels pressupostos participats corresponent a 2017. El consistori calcula que el seu cost oscil·larà entre 250.000 i 300.000 euros.

En aquests moments estan treballant en la redacció del projecte i el consistori preveu que l'adjudicació i l'inici dels treballs es faci, igual que en el cas del Cassià Costal, durant el primer semestre de 2019. D'aquesta manera, els treballs també es podrien acabar a finals de l'any vinent.