Girona vol evitar la compra del bitllet senzill a l'autobús

L'Ajuntament de Girona ha obert el debat per tal que, en un futur, s'elimini l'opció de comprar un bitllet senzill d'autobús al mateix vehicle. Aquesta opció ja ha sortit en trobades de la Taula de Mobilitat i el tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, ho ha plantejat a les reunions de l'Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM), que abraça tota la demarcació.

Joan Alcalà ha explicat que les línies d'autobús s'han anat allargant per millorar el servei al ciutadà i que molts cops costa arribar a temps a totes les parades. Fins i tot, indica que hi ha conductors que parteixen perquè no poden complir l'horari. En gran part es deu, segons el representant municipal, a l'elevada quantitat de persones que compra el tiquet al mateix xofer. Molts cops, a més a més, no disposen dels diners justos i s'ha de donar canvi al viatger.

Ara mateix, el bitllet senzill és el tiquet utilitzat en el 24,9% de viatges, segons dades de la memòria de l'any 2017. L'any anterior la xifra havia estat del 24,8% i els anteriors 25,8% i 26,7%. Actualment, i des de l'any 2015, el preu d'un bitllet senzill és d'1,40 euros.

Per contra, l'abonament més econòmic és el de la targeta de deu viatges que s'han d'utilitzar en trenta dies (T 10/30) que té un cost de 9,50 euros i que s'utilitza en el 9,5% dels casos, segons les dades del 2017. L'altre abonament econòmic és la de deu viatges sense limitació temporal fins al canvi de tarifes (T10), que val 10,70 euros i que s'usa en l'11,9% dels viatges. Cal tenir en compte també que hi ha multitud d'abonaments a segments d'edats (joves, universitaris i gent gran) molt utilitzats i amb preus molt econòmics. Per exemple, la targeta gratuïta Bus70 (per als majors de setanta anys) representa el 15% dels viatges.



«Caldrà alguna infraestructura»

Joan Alcalà admet que la proposta requereix temps per poder-se executar, però recorda que en moltes poblacions europees ja no es puja a l'autobús sense tiquet perquè es compra abans o s'ha de tenir una targeta recarregable. En aquest sentit, demana que pel que fa a tota la demarcació i amb les diferents companyies de transport de passatgers es comencin a pensar en altres possibilitats que no siguin la compra del bitllet senzill al mateix transport públic. «Hem d'explorar aquest tema i buscar alternatives per guanyar velocitat comercial als vehicles», assenyala. I apunta: «Paulatinament hem d'anar eliminant la compra a dins de l'autobús. Segurament caldrà muntar alguna infraestructura però els telèfons mòbils també poden ser una nova eina».