Identificats cinc dels encaputxats que han atacat els tòtems

La Policia Municipal de Girona ha identificat cinc dels encaputxats que aquesta matinada han destrossat els "tòtems de la Dignitat" que l'ANC havia instal·lat a l'exterior de l'edifici Santa Caterina de Girona. Ara, després de rebre la denúncia de l'Assemblea, els agents trametran l'atestat i les diligències als jutjats perquè se'ls citi a declarar. De moment, l'ANC ha aconseguit recuperar sis dels setze retrats que hi ha instal·lats a les estructures de fusta, però ja ha anunciat que els reposarà tots per continuar "amb la campanya de denúncia que representa el fet que hi hagi presos i exiliats polítics a Catalunya".

En una entrada al Facebook, l'Assemblea de Girona demana a aquells qui han fet malbé els tòtems que, si volen, en facin uns altres defensant els seus ideals i que "deixin de destruir el que els altres volem expressar lliurement". "Aquesta impunitat amb la que han actuat fins ara s'ha d'acabar per via judicial i policial, però també social", subratlla l'ANC.

Les nou escultures –o tòtems- estan recobertes amb lones on hi ha els retrats dels consellers destituïts, el que estan a l'estranger i els 'Jordis'. Les van crear un grup de veïns de Lladó (Alt Empordà) per denunciar que hi hagi "presos polítics" i "exiliats" a Catalunya. A Girona, inicialment es van col·locar a la plaça Independència, però just abans de Sant Jordi es van traslladar a Jaume I, just al costat de la Delegació de la Generalitat.Aquesta passada nit, però, un grup d'encaputxats –format per unes vuit persones- s'han dedicat a destruir els tòtems. Portaven passamuntanyes i motxilles i han arrencat les lones amb els diferents retrats. Diversos veïns els han gravat amb els mòbils mentre trencaven les teles i se les enduien enrotllades.

La Policia Municipal de Girona ja ha aconseguit identificar-ne cinc i recuperar part de les lones que s'havien endut. Ara, després de rebre la denúncia de l'ANC, els agents trametran l'atestat i les diligències al jutjat perquè els citi a declarar. "Ultratjar i destruir"L'Assemblea ha fet un escrit al Facebook on diu que la denúncia s'ha interposat per "ultratjar i destruir una propietat d'una entitat privada exposada en un espai públic amb autorització per part de l'Ajuntament de Girona".

L'ANC també diu que reposarà tots els retrats que hi ha a les escultures i seguirà "amb la campanya de denúncia que representa el fet que hi hagi presos i exiliats polítics a Catalunya".L'Assemblea, a més, demana a aquells qui han destrossat els tòtems que, si volen, "facin els seus". "Ho respectarem, però que construeixin discurs i deixin de destruir el que altres volem expressa lliurement", diu l'escrit a la xarxa social. I hi afegeix: "Si tant els molesta, potser és per la vergonya que senten quan veuen presos polítics tancats per defensar els seus drets, com el de votar"."Aquesta impunitat amb la que han actuat fins ara s'ha d'acabar per via judicial i policial, però també per la social", assegura l'ANC de Girona. I per això, conclou: "Tots som responsables de denunciar aquestes accions i des de l'Assemblea és el que farem".