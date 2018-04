Millo demana un informe a l'advocacia de l'Estat per saber si la placa de la plaça U d'octubre incita a «l'odi»

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha encarregat un informe jurídic a l'advocacia de l'Estat per determinar si la placa que acompanya el canvi de nom de la plaça U d'Octubre de Girona s'ajusta a la legalitat i, si cal, emprendre "accions legals". Millo considera que la placa commemorativa en quatre idiomes genera "odi", "confrontació social" i aprofundeix en la "divisió social". L'escrit afirma que durant el referèndum, "la ciutadania de Girona va patir una brutal agressió de les forces de seguretat espanyoles quan exercia de forma lliure i pacífica el seu dret a vot. Aquesta plaça vol deixar testimoni d'admiració, memòria i record del digne comportament del poble i del seu coratge". El representat estatal no ha volgut avançar si denunciarà l'alcaldessa, Marta Madrenas, per un presumpte delicte d'incitació a l'odi però ha assegurat que els fets que s'hi descriuen un "relat que és mentida". D'altra banda, Millo no ha volgut precisar si el Govern espanyol presentarà recursos a la delegació de vot de Comín i a la reforma de la Llei de Presidència. S'ha limitat a dir que l'Estat emprendrà les accions necessàries per garantir el compliment de la legalitat.