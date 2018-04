Es busca el propietari d'una carpeta amb centenars d'esbossos

La Policia Municipal de Girona ha demanat ajuda per trobar el propietari –o propietària- d'una carpeta perduda que conté centenars d'esbossos, tal com va avançar Diari de Girona. Dibuixos fets a llapis o carbó, la majoria dels quals recorden l'estètica dels còmics. La carpeta es troba des de fa uns dies a l'oficina d'objectes perduts de la comissaria del carrer Bacià, però és innegable que al darrere hi ha hores i hores de feina. Des de la Policia Municipal s'han posat en contacte amb escoles d'art de la ciutat, però els han respost que la carpeta no és de cap alumne seu. Per això, els agents creuen que qui se la va deixar es trobava de pas per Girona. La Policia Municipal ha difós imatges dels dibuixos a través de les xarxes socials i ara demana la col·laboració ciutadana per intentar localitzar-ne el propietari, pel valor personal que tenen els esbossos que conté la carpeta.





Si et reconeixes o en coneixes l'autoria, posa't en contacte amb @pmgirona pic.twitter.com/x8h0iRV1BD „ Policia Municipal Gi (@pmgirona) 19 de abril de 2018

Figures humanes i de còmic

Aquesta setmana es feia viral la història d'una noia de Barcelona, la Laia Junyent, que el dia de Sant Jordi va perdre una motxilla on hi duia un ordinador portàtil, set càmeres compactes i un disc dur (amb documentació per al seu treball final de grau). La jove i el seu xicot van deixar-se la motxilla penjada de la moto i no se'n van adonar. Quan van tornar, ja no hi era.Ella va presentar denúncia als Mossos d'Esquadra i també va explicar el seu cas a les xarxes. I això va ser providencial. Va arribar a tenir fins a 13.000 retuits i, aquest dimecres a la tarda, va aconseguir recuperar les seves pertinences.Hi ha objectes–com els de la Laia- que a més del seu valor econòmic també en tenen de personal i sentimental per als seus amos. I això és el que passa amb una carpeta que es troba a l'oficina d'objectes perduts de la Policia Municipal de Girona S'hi veuen figures humanes i, també, nombrosos personatges amb estètica de còmic. La immensa majoria són en blanc i negre, però també n'hi ha alguns en color., i d'ençà que la Policia Municipal la va rebre, ha intentat en va saber-ne qui és el propietari. Entre d'altres, ha parlat amb escoles d'art de la ciutat per veure si és d'algun dels seus alumnes, però la recerca no ha obtingut resultat.Per això, els agents pensen que qui se la va oblidar estava de pas per la ciutat. Des de les xarxes socials, han difós imatges dels dibuixos i esbossos per veure si el propietari –o propietària- els reconeix.