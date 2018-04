Joan Roca, Paco Pérez, Jordi Cruz i Begoña Rodrigo seran al Fòrum Gastronòmic

Encara queden molts mesos, però els fogons del Fòrum Gastronòmic continuen cuinant a foc lent i ja se saben els noms de l'edició que s'ha de celebrar a Girona del 18 al 20 de novembre. Alguns dels que ja han confirmat la seva participació són Joan Roca, Paco Pérez, Jordi Cruz, Maria José San Román o Begoña Rodrigo, entre d'altres. Tampoc hi faltaran grans xefs internacionals com la colombiana Leonor Espinosa, la italiana Antonia Klugman o la francesa Adeline Grattard, entre altres.

Tot i que el certamen gironí és bianual, i malgrat que ja es va fer el 2017 a Girona, la capital gironina repetirà dos anys seguits perquè els organitzadors busquen un calendari on fer combinables i compatibles l'edició gironina amb la de Barcelona i la Corunya.



Nombroses activitats

L'organització ha informat que, enguany hi haurà nombroses activitats entre les que destaquen sessions magistrals de cuina en directe protagonitzades per reconeguts cuiners i cuineres, tallers amb tast, premis i concursos, etcètera. I també una fira en la que hi participaran les millors empreses del sector foodservice, des d'equipaments, serveis i distribució, fins a petits productors del sector primari i l'artesania alimentària. Hores d'ara, el Fòrum ja compta amb un 68% de l'espai firal venut.

El Fòrum Gastronòmic de Girona serà una edició «d'apostes fermes i reptes de futur». D'una banda, el Fòrum, tal com ha exposat l'organització, en línia de continuïtat amb els valors que el caracteritzen, seguirà reforçant la idea de «compromís social amb el territori», desenvolupant accions encaminades a propagar models de cuina sostenible vinculats a productors locals. En aquesta línia, es tornarà a donar espai a gent que practica oficis que formen part del patrimoni gastronòmic.



Missions amb Polònia i Bèlgica

Per promoure l'intercanvi comercial, el Fòrum Gastronòmic també comptarà amb missions inverses amb compradors procedents de Bèlgica i Polònia interessats en els productes presents a la fira. A més a més, s'entregaran un cop més els Premis InnoFòrum, que són un reconeixement a la innovació en la gastronomia. Comptaran amb tres categories: producte més innovador, packaging més creatiu i gust més original. Els productes concursants s'han d'haver presentat al mercat en els 12 mesos anteriors a l'edició del Fòrum Gastronòmic. La passada edició del 2017 a Girona va comptar amb 252 empreses expositores i un total de 25.155 visitants.